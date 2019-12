10 secretos del matrimonio Kardashian-West

Publicidad





























Kim Kardashian y Kanye West forman una de las parejas más seguidas de la farándula, por eso les traemos los 10 secretos de este matrimonio.

1. En la casa manda él: El rapero Kanye es increíblemente exigente, tiene normas muy precisas y si no se cumplen se molesta, según públicó a revista “Closer” en el Reino Unido.

2. ¿Tener o no tener otro bebé?: Kim ha dicho que ya está buscando un hermanito para North West, sin embargo una fuente dijo a la revista “Heat” de Reino Unido, que el matrimonio West estaba discutiendo sobre el tema. Y es que se dijo que ella no quiere tener otro hijo para no perder su figura, que tanto trabajo le costó recuperar.

3.¡Tengo celos!: Kanye es celoso de los ex novios de Kim. Según RadarOnline, Reggie Bush es aparentemente la manzana de la discordia, se dice que el rapero prohibió a la familia Kardashian, mencionar el nombre de la estrella de la NFL.

4. No le gusta el clan Kardashian: Desde que Kim y Kanye son novios, ha habido diferencias en cómo manejar su vida privada. A él no le gusta que se conozca su vida personal, por lo que le ha pedido que abandone el reality show que tiene con su familia. Además, según la revista “OK” discutieron al momento de revelar las primeras fotos de North West y es que el rapero no estaba interesado en venderlas.

5.La obsesión con Photoshop: Kanye reveló en una entrevista en agosto de 2013, que Kris Jenner está obsesionada con el Photoshop, que lo utilizaba en todas las fotos oficiales de la familia.

6. Baños de oro: El diario “The Sun” reportó que Kanye ordenó cuatro inodoros bañados en oro, cada uno valuado en más de $750 mil dólares. Sin duda deben tener el baño más lujoso del vecindario.

7. Matrimonio falso: El matrimonio anterior de Kim Kardashian solo duró 72 días, por lo que hay algunos escépticos que dicen que su enlace con West es un teatro. Una fuente dijo a “In Touch Weekly” que: “El matrimonio ha sido una farsa desde el principio”.

8. Kanye, el controlador: Dicen que Kim ha cambiado mucho a lado de Kanye. Según el portal RadarOnline, el rapero le pidió que cambiara su manera de vestir y hasta la ha obligado a ir a las reuniones con sus amigos.

9. Vidas separadas: La tinta en su certificado de matrimonio apenas se había secado, cuando se comenzó a decir Kanye y Kim estaban separados. Se dijo que la pareja solo había pasado nueve noches juntos durante los primeros 43 días de su matrimonio, además, una fuente cercana a la pareja declaró a la revista “Heat”: “Están discutiendo constantemente y a veces duermen en habitaciones separadas”.

10. El drama de la ex: La ex novia de Kanye, Amber Rose, declaró a la revista “Star” que su entonces novio la engañó con Kim y que ella le hizo lo mismo a Reggie Bush. Al parecer la pareja ya estaba saliendo mucho antes de hacerlo oficial.