Vende dildo por 2 millones de dólares, asegura que guarda espíritu divino

De poseer dos millones 500 mil dólares, una persona optaría por invertir en bienes raíces, en educación o en experiencias y viajes inolvidables. Pocos se imaginan que alguien estaría dispuesto a pagar tal cantidad por un dildo de madera.

Este juguete sexual está siendo vendido a través de eBay por un artista llamado Max, quien asegura que se trata de algo más que un “dildo”. Según este hombre, el dispositivo guarda el espíritu de Kyynmwahppt , una deidad -aparentemente inventada- que ayuda a ver la vida con optimismo.