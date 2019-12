Sofía Vergara quiere usar la hipnosis para dejar su tremenda adicción

Publicidad



































Sofía Vergara ama tanto los dulces, que está considerando tratar su adicción por ellos, con un tratamiento de hipnosis.

“Me enteré de que alguien en Los Ángeles fue hipnotizado para que no comiera dulces. Estoy pensando seriamente en hacerlo, porque estoy obesisonada con ellos “, dijo la actriz.

La colombiana de 42 años ahora se preocupa más por sus hábitos, ya que aunque fue muy feliz con su estilo de vida anterior, su actitud cambió al cumplir 40, cuando se dio cuenta que era momento de hacer ejercicio. Por lo que se inspiró en su coprotagonista de Modern Family, Julie Bowen, quien sale a correr todas las mañanas antes de llegar al set.

Además, explica que ella ponía excusas para no hacer ejercicio, pero la actitud de Bowen le inspiró. Y claro, también la de su novio Joe Manganiello, quien es fanático de asistir al gimnasio.

Pero debido a sus “problemas de rodillas”, Sofía no puede correr o hacer sentadillas tradicionales, por lo que hace pilates reformer, esto quiere decir que los realiza con apoyo de una máquina que tiene resortes y poleas ajustables. “Esta disciplina me funcionó. Me encanta cómo está cambiando mi cuerpo“,

dijo la actriz en la edición de noviembre de la revista Shape.