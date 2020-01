Selena Gómez podría mudarse con Taylor Swift

Publicidad





























Selena Gómez podría abandonar a Justin Bieber en Los Ángeles, para iniciar una nueva vida junto a una de su amiga Taylor Swift.

“Todos los que me conocen dicen que soy más de Nueva York, así que quizá sea bueno”, declaró Gómez en el Four Seasons de Beverly Hills, donde promocionó su nueva película “Rudderless”. “Siempre he dicho que quiero tener un romance y mudarme allí”.

En abril, esta misma fuente reveló que Swift adquirió un penthouse de 19,9 millones de dólares en el barrio de Tribeca en Nueva York. El espacio de dos mil 400 metros cuadrados podría recibir a la novia de Justin Bieber sin riesgo de incomodar a su amiga Taylor.

Selena también confesó que planea iniciar un proyecto en el mundo de la moda. “Mi línea de ropa se vendió hasta agotarse y honestamente fue lo mejor que ha podido pasarme”, explicó la cantante al sitio E! News “Era divertida porque tenía piezas económicas para niños y era muy cool. Me gustaría hacer eso para las chicas de mi edad”.