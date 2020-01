One Direction: Where We Are, la película del concierto llega a Colombia

Publicidad







DATO Productores ejecutivos: Simon Cowell, Sonny Takhar, Ben Winston, Richard Griffiths, Harry Magee, Will Bloomfield . Producido por Jim Parsons y dirigido por Paul Dugdale.

La banda más grande del mundo y las superestrellas del pop mundial, One Direction, trae su épica gira mundial ‘Where We Are‘ a los cines de todo el mundo.

El próximo 11 y 12 de octubre, habrán funciones exclusivas para los fanáticos de la banda juvenil, quienes podrán ver por primera vez en la gran pantalla cómo es un concierto de One Direction.

Grabado en el emblemático estadio de San Siro de Milán, llegan 75 minutos de todos sus éxitos, además de 15 minutos nunca antes vistos de entrevista de la banda con el exclusivo material backstage tour, todo en alta definición y sonido surround 5:1.

Durante 75 minutos se posdrán ver imágenes exclusivas de tiraje del concierto.

Otros 15 minutos mostrarán momentos nunca antes vistos detrás del escenario durante el tour y entrevistas con la banda.

En 2013, One Direction estrenó ‘This Is Us’, un documental que muestra una íntima mirada a la gira del fenomeno mundial musical del momento.

La película contó la sorprendente historia del grupo en su lanzamiento meteórico a la fama, desde sus humildes comienzos en sus pueblos natales y hasta su paso por el X Factor, donde comenzaron a conquistar al mundo y presentarse en la legendaria O2 Arena de Londres.

La proyección de “One Direction: Where We Are” en Colombia está programada para el 11 y 12 de octubre en los cines de Procinal Medellín, Royal Films de Barranquilla, Medellín, Cali, Mosquera y Cúcuta, y en Villavicencio; así como en las ciudades donde hay salas de Cinemark.