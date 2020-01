La presidenta argentina critica a los jueces e impulsa una reforma del sistema penal

Buenos Aires, 7 oct (EFE).- La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció hoy el envío al Parlamento de un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal, tras lanzar duras críticas al Poder Judicial por su falta de agilidad en los procesos.

“En los próximos días vamos a enviar al Parlamento un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal nacional, que transforme el actual sistema de inquisitivo en acusatorio, mucho más ágil”, anunció la mandataria en un acto donde promulgó el nuevo Código Civil y Comercial, aprobado la semana pasada en el Congreso, en forma polémica.

La jefa de Estado, abogada de profesión, dijo que el actual código que rige los procedimientos del fuero penal data de 1991 y afirmó que la “Justicia penal no logra cubrir expectativas mínimas de celeridad y eficiencia”.

“Esto es una demanda de toda la sociedad”, aseveró Fernández, quien sostuvo que la Justicia muestra “deficiencias serias en términos de resultados y planificación estratégica de su gestión”.

De acuerdo con la mandataria, con el actual sistema los procesos penales duran en promedio no menos de 4 años, mientras que en Chile, por ejemplo, los procesos duran entre seis meses y 3 años.

Además, dijo que los trámites de recursos dilatan innecesariamente los procesos, el índice de juicios orales es mínimo respecto de los casos que ingresan a los tribunales y “hay poca capacidad de trabajo”.

Afirmó que es “indigno” que haya personas procesadas “por años”, incluso encarceladas sin condena, a la que luego les dicen que son inocentes.

“Es necesaria una reforma para dar una respuesta a la demanda de justicia de la ciudadanía”, afirmó Fernández.

La mandataria hizo este anuncio luego de que la semana pasada el presidente de la Corte Suprema argentina, Ricardo Lorenzetti, criticara las políticas oficiales en asuntos de seguridad y reclamara un mayor presupuesto.

Lorenzetti afirmó en una conferencia ante jueces que “no hay nadie en el país que no hable de inseguridad” y reclamó “políticas concretas y coordinadas para mejorar el nivel de seguridad de nuestra población”.

El propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ya le había respondido el viernes al afirmar que “no existe eficiencia en la gestión” del Poder Judicial y que la Justicia tiene el mayor presupuesto de los últimos treinta años.

Fernández precisó hoy que el presupuesto destinado al Poder Judicial creció desde 2003 a este año un 1.200 por ciento, con una partida en 2014 de 12.000 millones de pesos (1.420 millones de dólares).

“Por lo tanto, no hay falta de recursos. Como todas las cosas, deben ser bien administradas”, señaló la mandataria.

Fernández destacó por otra parte el nuevo Código Civil y Comercial, que entrara en vigencia en 2016 y actualiza aspectos sobre el matrimonio, la adopción, el divorcio y la composición de sociedades comerciales, entre otros asuntos.

El nuevo código unificado fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, por la mayoría oficialista, ya que la oposición se retiró de la sesión tras impugnar judicialmente la “legalidad del debate”.

La oposición pedía que el proyecto de ley, que recibió el visto bueno del Senado el año pasado, volviera a ser debatido en las comisiones asesoras correspondientes, ya que estas fueron renovadas tras los comicios legislativos de diciembre de 2013.

“La sociedad reclama que por lo menos tengamos la valentía de sentarnos a debatir las diferencias y no escapar por una puerta. (…) No estamos sentados en las bancas por obra del Espíritu Santo sino por obra del voto popular. No se puede seguir hablando de democracia cuando ni siquiera se respeta la voluntad expresada en las urnas”, dijo Fernández.

El nuevo Código Civil y Comercial contiene 2.671 artículos e introduce figuras como el divorcio exprés, la unión convivencial, que otorgará a las parejas derechos similares a los de un matrimonio; los acuerdos prenupciales y la elección de los apellidos paternos o maternos por parte de los hijos.