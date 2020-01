Kim Kardashian tiene que elegir entre su esposo y su familia

Publicidad

























Kim Kardashian está pasando por una crisis emocional. Ha estado tan estresada que hasta su pelo se le está cayendo.

Una fuente cercana a la socialité ha dicho que Kim “es completamente inestable en su vida en este momento”. Al parecer, la razón es la forma de ser de su esposo Kanye West, quien dicen es un controlador.

Y es que el rapero esté presionando a su esposa para que deje el show Keeping Up With the Kardashians, por lo que se siente atrapada entre él y su familia, informó RadarOnline.