España asegura que no consta ningún contagio entre personas en contacto con la enferma de ébola

Madrid, 8 oct (EFE).- La ministra española de Sanidad, Ana Mato, aseguró hoy que no hay constancia de síntomas de ébola en las personas que tuvieron contacto con la enfermera contagiada por el virus, pero dijo que se están realizando pruebas a otra sanitaria.

La paciente contagiada, según explicó Mato a los periodistas, permanece aislada en el hospital Carlos III de Madrid, al igual que su marido, que no presenta ningún síntoma, y hay otra enfermera que está siendo sometida a pruebas sobre quien la ministra dijo que confía en que “el resultado sea negativo”.

Sobre las causas del contagio y la posibilidad de que fuera al quitarse el traje de protección, la titular de Sanidad afirmó que hay una investigación abierta, aunque de momento no hay datos nuevos.

Preguntada por si se ingresó tarde a la enferma tras los primeros síntomas, aseguró que también se está investigando este extremo para aclarar quién pudo tener contacto con ella en esos días.

La auxiliar de enfermería, Teresa Romero, de 44 años de edad, casada y sin hijos, ingresó el pasado lunes en el hospital Carlos III de Madrid, el mismo centro donde la sanitaria había cuidado a los dos misioneros españoles fallecidos por ébola, enfermedad que habían contraído en África.

Respecto a la otra enfermera que hoy fue ingresada en el mismo centro, está aislada como medida de precaución ante un posible caso de contagio, al presentar unas décimas de fiebre, informaron a Efe fuentes hospitalarias.

Mato aseguró que España ha seguido todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al repatriar a los dos misioneros fallecidos por el virus del ébola.

Además, defendió la profesionalidad y preparación del personal sanitario y los trabajadores del sistema de salud español.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en una comparecencia parlamentaria, afirmó hoy que “hay que estar atentos, pero manteniendo la tranquilidad”.

“Dejen trabajar en los profesionales, que tienen prestigio acreditado”, resaltó el jefe del Gobierno. “La sanidad española es una de las mejores sanidades del mundo”.

Madrid, 8 oct (EFE).- La Fiscalía de Madrid abrió diligencias para determinar las circunstancias del contagio de ébola sufrido por la auxiliar de enfermería que asistió a los religiosos Miguel Pajares y Manuel García Viejo, informaron hoy fuentes fiscales.

En declaraciones a Efe, el fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, dijo que el martes se abrió una investigación para recabar información con el fin de determinar si existe o no conducta delictiva alguna.

La Fiscalía de Madrid solicitó datos al Ministerio de Sanidad, así como al hospital de Alcorcón, al sur de Madrid, donde la auxiliar de enfermería fue atendida inicialmente, y al Hospital Carlos III de la capital, donde está recibiendo tratamiento.

Polo subrayó que la investigación se encuentra en una fase “inicial” y “embrionaria”, por lo que no puede aventurar si ha habido una conducta delictiva y se trata de analizar lo que ha pasado y por qué ha ocurrido.

No obstante, recalcó que la apertura de estas diligencias no significa nada, puesto que es posible que no haya nada que investigar, que no haya delito o que no haya ninguna persona a la que imputarle los hechos.

Teresa Romero Ramos, de 44 años, es el primer caso de infección de ébola fuera de África y está siendo tratada en el Hospital Carlos III de Madrid, donde presumiblemente se contagió cuando atendía al religioso Manuel García Viejo, que murió a consecuencia del virus tras ser repatriado desde Sierra Leona.

El marido de la auxiliar, Javier Limón, también permanece ingresado en el mismo centro hospitalario para estudiar su evolución. Otras cuatro personas -tres sanitarias y un ingeniero español llegado desde Nigeria- se encuentran igualmente en observación.

Madrid, 8 oct (EFE).- La auxiliar de enfermería ingresada anoche en el Hospital Carlos III de Madrid, para ser sometida a observación por presentar “algunas décimas de fiebre”, dio negativo en la primera prueba del test de ébola, informó hoy la subdirectora médica del Hospital madrileño de La Paz, Yolanda Fuentes.

Esta sanitaria formó parte del equipo que atendió a los misioneros españoles fallecidos por ébola y, con ella, son seis las personas que siguen aisladas desde que el pasado lunes se conociera el primer caso por contagio del virus en España, el de la técnico de enfermería Teresa Romero.

Esta paciente, de 44 años, está siendo tratada con plasma de una religiosa que superó la enfermedad.

El marido de la afectada permanecerá 21 días en observación, aunque no presenta síntomas de la enfermedad, mientras que el ingeniero español que fue ingresado tras su estancia en Nigeria, dio negativo en el primer test y está pendiente de una segunda prueba, que se le practicará hoy.

En cuanto a las otras dos sanitarias de enfermería que están aisladas en el hospital Carlos III, una de ellas dio negativo en la primera prueba y la otra está pendiente del primer test. Todos los pacientes se encuentran ingresados y aislados en la planta sexta del Hospital Carlos III.

De igual manera, las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia a medio centenar de personas tras conocerse el primer caso de contagio por el virus del ébola en España.

Por otro lado, la auxiliar de enfermería contagiada de ébola declaró hoy a una televisión en España que se enteró de que tenía la enfermedad cuando se conectó a internet a través de su teléfono celular porque el médico no se lo quiso decir “muy claro”.

En declaraciones al canal de televisión Cuatro, Teresa Romero afirmó que “intuía algo” durante su estancia en el Hospital de Alcorcón (sur de Madrid) donde fue por primera vez cuando se sintió mal, porque al principio los médicos y enfermeros “entraban cada hora y luego cada más tiempo” y la última vez llevaban “un buzo blanco”.

“Yo pregunté al médico por mi resultado y no me lo quiso decir muy claro; entonces cogí el móvil (celular) y vi en (el diario) El País que había dado positivo”, dijo.