10 escritores que encabezan las apuestas por el Nobel de Literatura

Publicidad

















Año con año, una de las ceremonias más esperadas en el mundo académico es la entrega del Premio Nobel de Literatura. En 2013, la condecoración fue para la escritora canadiense Alice Munro, quien fue llamada la “maestra de la narrativa breve”.

A continuación recapitulamos a los principales escritores, quienes liderean las casas de apuesta, de acuerdo al sitio Nicerodds.co.uk.

1. Ngugi Wa Thiong’o

El escritor originario de Kenya es el favorito para ser condecorado. En sus escritor ha reflejado la historia desde antes de la independencia keniana (1962) hasta sus ideas en contra del gobierno de Kenia, hecho que le valió un ataque en 2004, tras 22 años de no haber estado en el país.

2. Haruki Murakami

El contemporáneo escritor japonés es uno de los favoritos para recibir el galardón. Publicaciones como Kafka on the Shore y Norwegian Wood lo hacen merecedor de diversos galardones, entre ellos el World Fantasy Award de 2006.

3. Svetlana Aleksijevit

La escritora ucraniana figura como una de las favoritas de las casas de apuesta. Una de sus publicaciones más destacadas es “Voces de Chernóbil”, escrito en 1997 sobre el histórico desastre nuclear.

4. Ismail Kadar

Es uno de los escritores más sobresalientes de Albania, su país natal. Entre sus publicaciones destacadas se encuentran The General of Dead Army (1963), The File on H (1990) y The Pyramid (1992). En 2009 recibió el Premio Príncipe de Asturias en la categoria literatura.

5. Patrick Modiano

El novelista francés autor de obras como L’Horizon (2010) y Rue des boutiques obscures (1978) también es uno de los fuertes contendientes.

6. Adunis

El escritor sirio de 84 años, cuyo nombre real es Ali Ahmad Said Esber, es uno de los más fuertes competidores, ya que ha sido nominado con regularidad por más de 25 años, desde 1988.

7. Philip Roth

Entre sus trabajos más destacados se encuentran “Goodbye, Columbus” y “Portnoy’s Complaint”. En 2012 recibió el Premio Príncipe de Asturias, en la categoría de literatura. Tiene 81 años.

8. Assia Djebar

La escritora originaria de Algeria es considerada una de las más eminentes e influyentes del norte de África.

9. Péter Nádas

El escritor húngaro ha sido galardonado en distintos países como Austria, Alemania, Eslovenia, Francia y la República Checa. Su estilo ha sido descrito como: intelectual, detallado, fuerte, innovador y de alta demanda.

10. Joyce Carol Oates

La escritora estadounidense ha publicado más de 40 novelas desde su debut en 1963. Black Water (1992), What I Lived For (1994) y Blonde (2000) han sido nominadas por el premio de periodismo Pulitzer.