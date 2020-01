Caracas, 7 oct (EFE).- Los diputados oficialistas de Venezuela votaron en la sesión parlamentaria de hoy a favor de solicitar al Gobierno de Nicolás Maduro que declare al senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe persona “non grata”, un acuerdo que también pide que se haga esta solicitud a los Gobiernos de América Latina.

Uribe ha sido señalado por el Gobierno venezolano de ser responsable del asesinato el miércoles pasado en Caracas del diputado chavista Robert Serra, acusaciones que fueron rechazadas el sábado pasado por el senador colombiano.

“¿Es Álvaro Uribe Vélez un hombre que pudiéramos acoger con alegría y con emoción y con hermandad en Venezuela? No puede serlo jamás”, dijo el diputado chavista Freddy Bernal al hacer la propuesta.

En el acuerdo se solicita al Ejecutivo venezolano que Uribe “sea declarado persona no grata en el país, en respuesta a su participación en actos violatorios de la soberanía nacional y de la dignidad de todo el pueblo venezolano”.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el oficialista Diosdado Cabello, declaró aprobada la propuesta después de que la mayoría chavista apoyara el acuerdo.

La propuesta de Bernal fue hecha, según Cabello, “para condenar el ataque, la intromisión de factores externos en la política venezolana por vía del terrorismo y el paramilitarismo y solicitar que el señor Uribe, enemigo de la paz de toda esta tierra (…) sea declarada persona ‘non grata’ en Venezuela”.

En el acuerdo se señala que hay “elementos” que vinculan a Uribe con el estudiante venezolano recientemente expulsado de Colombia por realizar actos proselitistas en ese país Lorent Saleh, que actualmente se encuentra preso en Venezuela acusado, entre otros delitos, de conspiración para la rebelión.

Durante la sesión, que fue dedicada casi en su totalidad a recordar al parlamentario asesinado, Cabello también indicó que se siente “amenazado” y acusó al diputado opositor Carlos Berrizbeitia de amenazar a dirigentes oficialistas por lo que dijo que presentará la denuncia en la Fiscalía por ello.

“La amenaza que hizo el diputado Berrizbeitia fue en vivo, en directo (…) y los amenazados somos nosotros, yo me siento amenazado. Yo no sé si los diputados de la bancada revolucionaria se sienten amenazados, pero yo me siento amenazado y en medio de ese clima de paz que todos debemos empujar, esas amenazas hay que condenarlas”, dijo.

Reiteró que “al día siguiente” de las supuestas amenazas de Berrizbeitia “asesinaron a Robert” y lo responsabilizó de lo que le pueda pasar a él y a los dirigentes chavistas.

“Y que se haga una investigación y si es necesario, yo en lo personal me voy a ir a la Fiscalía a denunciar que yo me siento amenazado”, indicó.

En la sesión del martes pasado Berrizbeitia intervino para señalar que la selección de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de nuevos magistrados no es una preocupación del “pueblo” al que solo le importa cambiar al Gobierno.

“A ese pueblo que está afuera le interesa cambiar a este Gobierno que acabó con la democracia, acabó con el pueblo y eso viene pronto, pongan a quien pongan en el CNE, pongan los magistrados que pongan, que sus días están contados porque fracasaron durante más de 14 años”, dijo.

Caracas, 7 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que en las “próximas horas” estará “en condiciones” de dar detalles de la muerte del diputado chavista Robert Serra, asesinado el pasado miércoles en el oeste de Caracas.

“En las próximas horas voy a dar detalles, vamos a estar en condiciones y voy a estar en condiciones de explicar este crimen abominable que se manifiesta más en una mentalidad paramilitar y asesina no típica de nuestro país”, dijo Maduro durante un acto de Gobierno en Caracas transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

El presidente dijo que está “acogotado” porque quiere contar al país “toda esa verdad” y sanar así la herida “de dolor y de rabia” que le produjo la muerte del parlamentario de 27 años.

“Hay que ser bien criminal para en esta lucha de un país como Venezuela buscar, asesinar por razones políticas, perversas, miserables, a un joven, es lo más doloroso, querer matar a la juventud, es querer matar al futuro”, comentó.

Durante el evento que realizó con jóvenes chavistas el mandatario aprobó la Ley de Empleo de la Juventud Productiva para proteger a los que se desempeñarán en un primer trabajo formal, una norma que dedicó al fallecido diputado.

Maduro acusó el viernes pasado al expresidente colombiano Álvaro Uribe y a “criminales” protegidos por el Gobierno de Estados Unidos de la autoría “intelectual” de la muerte de Serra y su asistente María Herrera y afirmó que los implicados ya fueron identificados.

“Los autores intelectuales estoy más que seguro están fuera del país, por las informaciones que manejo, apuntan hacia Colombia y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe”, aseguró Maduro durante el entierro de Serra y Herrera el pasado 3 de octubre.

Serra y Herrera fueron asesinados la noche del miércoles en su residencia ubicada en el oeste de Caracas, un hecho que las autoridades han asegurado que obedece a “una macabra encomienda” y que fue planificado al detalle.