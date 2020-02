CelebGate: Jennifer Lawrence dice “No es un escándalo, es abuso sexual”

“Solo porque soy una figura pública, solo porque soy actriz, no quiere decir que yo pedí que esto ocurriera […] No quiere decir que [la violación de mi privacidad deba ser una consecuencia de mi fama]. Es mi cuerpo y debería ser mi decisión mostrarlo. El hecho de que no haya sido mi decisión es absolutamente asqueroso. No puedo creer que vivimos en un mundo así”.