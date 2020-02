La Toya Montoya: de concursante a presentadora en ‘The Amazing Race’

Publicidad











¿Cuándo y dónde? Todos los lunes a las 7:00 p.m. por el canal Space.

La nueva temporada de ‘The Amazing Race’ tendrá trece episodios repletos de drama, tensión, asombro, alegría y lágrimas, que se transmitirán en el mismo formato y calidad de la versión original del programa.

En entrevista con PUBLIMETRO, la modelo colombiana reveló las novedades de esta nueva versión del programa.

Su debut en ‘The Amazing Race’ fue como concursante en 2011 ¿Cómo recibe la propuesta de ser la conductora del programa?



“Estaba haciendo unas fotos en Cali y me llamaron para proponerme ser la presentadora en su siguiente temporada. Yo pensé que era un chiste y les decía que no me tomaran del pelo, pero ellos insistían en que era en serio. Me dijeron que por mi carisma y la afinidad que tenía con el formato querían que estuviera al frente del programa. Empecé a gritar como una loca, fue una combinación de emoción con incredulidad. De una dije que sí, nunca pensé si lo iba a hacer bien o mal, simplemente me arriesgué”.



El programa ya tiene varias temporadas al aire ¿Qué va a ser lo más novedoso de esta nueva versión?



“Su formato original se sigue respetando pero esta vez va a tener cambios. Un ingrediente novedoso es que no solo lo voy a presentar yo, sino que trabajo de la mano del presentador y cantante ecuatoriano Jaime Arellano. Este será un gran cambio para los fanáticos del programa”.



¿Los nuevos televidentes pueden conectarse fácilmente el programa?



“Por supuesto. Este programa muestra todo, no solo son las pruebas, sino que veremos un poco de la cultura ecuatoriana. Esta vez no estamos viajando por toda Latinoamérica como usualmente se hace, pero seguimos teniendo participantes de México, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela. Esto nos hace tener fanáticos del todo lado”.



¿De qué le sirvió ser primero concursante de ‘The Amazing Race?



“Me aportó mucho. Uno siente más afinidad porque conoce perfectamente las situaciones por las que pasan los concursantes. Se identifica y se emociona más. Sé lo difícil que es y conozco el nivel de estrés que se maneja. Es un programa muy exigente física y mentalmente”.



¿Cómo controla todas esas emociones ahora que está del otro lado del concurso?



“Yo siendo mucha afinidad con los concursantes y por eso es muy difícil. Uno de mis mayores retos ha sido controlar las emociones, no ponerme a llorar cuando un equipo pierde, ni ponerme demasiado feliz cuando uno gana. Trato de ser un poco neutral frente al asunto”.



¿Por qué no perderse esta temporada de ‘The Amazing Race Latinoamérica?



“Sencillamente porque es el programa más emocionante de Latinoamérica, se puede ver en familia y resalta los valores de los personajes que están compitiendo. Estuvimos desde la sierra hasta la costa en Ecuador, así que los paisajes son increíbles, Resaltamos su cultura, costumbres y gastronomía. Hay razones de paso para que ustedes no se lo pierdan”.

