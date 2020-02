Actores de Disney que declararon su homosexualidad

Publicidad





























Los actores de Disney siempre se encuentran en el ojo del huracán. Han dado de qué hablar por sus romances, sus problemas con alcohol y algunos otros nos han sorprendido declarando su homosexualidad o bisexualidad.

Lindsay Lohan: la actriz sostuvo una relación abiertamente homosexual en 2008. Fue una de las primeras celebridades de Hollywood en admitir su bisexualidad y actuar como tal, manteniendo relaciones públicas tanto con hombres como con mujeres. Lindsay sostuvo un romance con la DJ Samantha Roson. La actriz terminó la relación via Twitter y señaló que la DJ le había roto el corazón.

Raven-Symoné: hace poco más de un año, la actriz se declaró lesbiana públicamente a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: “Finalmente me puedo casar ¡Gobierno, estoy muy orgullosa de ustedes!”. Cabe resaltar que las preguntas sobre sus preferencias la persiguieron desde hace algunos años, sin embargo la ex estrella de Disney no se atrevía a confirmarlo. La actriz es recordada por la serie “That’s So Raven”.

Lucas Cruikshank: El actor, quien actualmente tiene 21 años, decidIó dar a conocer su homosexualidad hace dos años. Lo hizo a través de un video en YouTube, en donde dijo que su familia y amigos ya lo sabían desde hace tres años pero que consideró hacer el anuncio público a través de Internet. Lucas dio la noticia acompañado por la también actriz Jennifer Veal de la serie de Disney Channel, Jessie. A través de un juego de preguntas y respuestas, Cruikshank contestó a sus fans, los cuales le cuestionaron por sus preferencias sexuales y dijo abiertamente que era homosexual.

“Soy gay y se siente muy raro decirlo en cámara. Mis amigos y mi familia lo han sabido desde hace más de tres años pero yo nunca había sentido la necesidad de anunciarlo en Internet. Se siente muy incómodo”, fueron las palabras de Lucas.

Cruikshank protagonizó la serie “Fred” de Nickelodeon, además formó parte de “Hannah Montana” de Disney Channel.

