Por segunda vez en la historia un extranjero ganó el Clásico RCN

El primero fue el español Óscar Sevilla que tiene en su palmarés dos triunfos en el Clásico RCN, después vino el boliviano Óscar Soliz, que se quedó con esta edición gracias a dos triunfos de etapa y a la regularidad que demostró a lo largo de la competencia.

La edición 54 terminó con una contrarreloj individual en Cajicá luego de un poco más de 1.500 kilómetros de recorrido que iniciaron en Riohacha y terminó en el municipio cundinamarqués.

Soliz se impuso en esta última jornada, que lo afianzaron en el primer lugar y le dieron este importante título.

“Hoy se me cumple otro sueño en la vida, porque he venido poco a poco cumpliendo sueños en mi carrera, y quiero agradecerles a los ciclistas colombianos por recibirme en su país, que es muy bonito, donde he aprendido mucho”, dijo Soliz.

El podio lo completaron Alex Cano del equipo Aguardiente Antioqueño y Dany Osorio del Blanco del Valle.

