Irán estudia elevar lazos con Argentina tras el discurso de Fernández en la ONU

Teherán, 4 oct (EFE).- Irán estudia elevar lazos con Argentina tras el discurso de la presidenta de ese país, Cristina Fernández, en la Asamblea General de la ONU en el que reconoció inocente al Gobierno iraní respecto al atentado de la AMIA, dijo hoy el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, Mansur Haqiqatpur.

Haqiqatpur explicó que las relaciones entre Teherán y Buenos Aires habían sido reducidas tras “las acusaciones a los lideres” iraníes de estar involucrados en el atentado de 1994 contra la sede en Buenos Aires de la mutualista judía AMIA, que acabó con la vida de 85 personas, informó hoy la agencia de noticias Tasnim.

“Considerando las recientes palabras de la presidenta de ese país, que declaró inocente a Irán de estar implicado” en el atentado, “el Parlamento estudiará promover las relaciones diplomáticas con Argentina y se esforzará para elevarlas”, dijo Haqiqatpur.

En este sentido, lo importante es el esfuerzo para una buena relación y eliminar algunos malentendidos que han surgido “con la amenaza de los países arrogantes”, dijo el diputado refiriéndose a EEUU, sin nombrarlo.

Haqiqatpur también mencionó la deteriorada relación de Irán con el Reino Unido y aseguró que no existe posibilidad de una mejora de lazos “considerando las recientes intervenciones del primer ministro de ese país en casos internos de Irán”.

El diputado dijo que “los ingleses ya no tienen el poder de antes y en el campo de diplomacia ya no tienen utilidad, pues el nivel de lazos con ese país permanecerá en el actual nivel, y no nos gusta nada que se apele o se estudie”.

El primer ministro británico, David Cameron, en su discurso en la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre condenó a Irán por apoyar al terrorismo.