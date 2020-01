0-2. El Barcelona gana en Vallecas pero no convence

Publicidad





Madrid, 4 oct (EFE).- El Barcelona, con goles del argentino Leo Messi y el brasileño Neymar Júnior, ganó en Vallecas (0-2) con un juego errático y poco convincente a un Rayo que disputó los últimos treinta minutos de partido con un hombre menos por la expulsión de Jorge Morcillo.

Después del tropiezo sufrido hace unos días en Liga de Campeones frente al PSG, el Barcelona llegó a Vallecas dispuesto a olvidar sus penas europeas y también a disipar esas primeras dudas que han surgido sobre el equipo a raíz de los últimos encuentros.

El técnico asturiano Luis Enrique Martínez sorprendió en su once con una línea defensiva formada por Dani Alves y Mathieu en los laterales, y Marc Bartra y Gerard Piqué en el eje de la zaga, con Xavi Hernández por delante como organizador del juego.

El Rayo, espoleado por su afición, que llenó el campo por primera vez esta temporada, no se arrugó ante la calidad de los jugadores azulgranas y dispuso un planteamiento táctico ofensivo para intentar tratar de tú a tú al Barcelona. Lo consiguió durante bastantes minutos e incluso pudo adelantarse en el marcador con un disparo raso cruzado de Alberto Bueno que despejó a córner el chileno Claudio Bravo.

La buena disposición táctica del Rayo, con la línea defensiva casi en el centro del campo, creó muchos problemas al Barcelona, que por momentos pareció estar atascado y sin ideas debido a la poca capacidad de Neymar y Munir para desbordar por sus bandas.

Con el paso de los minutos, el Barcelona se fue haciendo dueño del encuentro y fue cuestión de tiempo que tardara en aparecer Leo Messi. Primero con un remate a bocajarro que sacó Toño y segundo con una vaselina cruzada que el portero alicantino no pudo parar.

Sin casi tiempo para asimilar el gol encajado, el Rayo sufrió un nuevo mazazo un minuto después, ésta vez por parte de Neymar, quien recibió un balón de Sergio Busquets en la frontal y disparó cruzado para batir a Toño.

El Rayo, con un sobresaliente Gael Kakuta, que realizó varias acciones dignas de elogio, dos con caño incluido a dos adversarios, se fue al descanso cabizbajo por el resultado. Su técnico, Paco Jémez, aprovechó para realizar un doble cambio muy ofensivo y retirar a uno de los centrales para jugar con tres defensas, sacar un delantero y jugar con tres arriba.

Con ese planteamiento táctico, el Rayo se sintió muy a gusto y pudo marcar a los 57 minutos con un potente disparo del brasileño Leo Baptistao que despejó el chileno Claudio Bravo. Esa sería la última ocasión clara de peligro del equipo madrileño, que a partir del minuto 60 jugó con un hombre menos por la expulsión de Jorge Morcillo.

Sin centrales sobre el césped, el elegido para retrasar su posición fue Raúl Baena, que cumplió con solvencia ante un Barcelona que ganó profundidad con la entrada de Pedro Rodríguez, aunque fue el croata Iván Rakitic, recién salido al campo, el que pudo marcar el tercero a los 71 minutos.

En los compases finales, el Barcelona alcanzó el área rival constantemente por el desfonde del Rayo y no amplió su ventaja porque Messi, en dos ocasiones muy claras para marcar, mandó el balón por encima del travesaño.

– Ficha técnica:

0 – Rayo Vallecano: Toño; Tito, Abdoulaye (Manucho, m.46), Morcillo, Insua; Raúl Baena, Trashorras (Jozabed, m.73); Licá (Aquino, m.46), Bueno, Kakuta; y Leo Baptistao.

2 – Barcelona: Bravo; Alves, Piqué, Bartra, Mathieu; Busquets, Xavi, Iniesta (Rakitic, m.68); Munir (Pedro, m.58), Messi y Neymar (Sandro, m.79).

Goles: 0-1, m.35 Messi; 0-2, m.36 Neymar.

Árbitro: Mateu Lahoz (c.valenciano). Amonestó a Ba (m.18), Trashorras (33), Morcillo, Aquino (62) y a Xavi (m.9), Piqué (76). Expulsó por doble amonestación a Morcillo (m.60) y a Aquino (90).

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga BBVA, disputado en el estadio de Vallecas (Madrid), ante unos 14.070 espectadores. Lleno. El saque de honor lo hicieron las integrantes de la selección española femenina de gimnasia rítmica que se proclamaron la pasada semana campeonas de Europa en la modalidad de mazas.

Madrid, 4 oct (EFE).- Luis Enrique Martínez, entrenador del Barcelona, se mostró satisfecho con el triunfo logrado hoy frente al Rayo (0-2), calificó el partido como “muy difícil” y aseguró que “lo importante es la victoria y el rendimiento” que han dado todos los jugadores.

“Creo que hemos mejorado a nivel defensivo y estamos en buen nivel. El otro día nos marcaron tres y hoy ninguno. Te puede marcar gol cualquier equipo, pero el objetivo es el de siempre, crear más que el rival y que ellos creen las menos”, dijo Luis Enrique, en rueda de prensa.

“En Liga de Campeones contra el PSG cometimos errores al principio en jugadas de estrategia y los penalizamos. Sobre aspectos generales del juego estamos en una línea de mejoría”, confesó.

El técnico asturiano no quiso entrar a valorar el récord conseguido hoy por el portero chileno Claudio Bravo, que lleva siete partidos consecutivos sin encajar gol, lo que supone el mejor registro en un inicio de Liga.

“Más allá de lo que pueda significar un récord nos interesa la prestación de todo el equipo a nivel defensivo porque ese es el verdadero triunfo. Hoy hemos jugado ante un rival complicado que sabe lo que hace con el balón. Ha sido muy difícil, hemos estado con la intensidad adecuada, y lo importante es la victoria y el rendimiento de todo el equipo”, comentó.

“Las estadísticas que me interesan son las del final de temporada, cuando veamos si somos capaces de ganar algún título”, señaló Luis Enrique, que elogió el planteamiento del Rayo.

“Ha sido difícil el partido por la dificultad de enfrentarnos a un equipo que aprieta mucho. Sabemos de la valentía del Rayo y hoy hemos estado en disposición de dar el último pase. Espero que este resultado nos refuerce”, afirmó.

Madrid, 4 oct (EFE).- Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado, después de perder con el Barcelona, que su equipo realizó “una segunda parte espectacular”, compitió lo mejor que supo y no bajó los brazos, pese a recibir dos goles en la primera parte.

“Nosotros no bajamos los brazos nunca, jamás. Eso aquí está prohibido. Creo que hemos hecho una segunda parte espectacular en cuanto a competir, porque además con uno menos hemos corrido como animales”, dijo Jémez, en rueda de prensa.

El entrenador del Rayo reconoció que los dos goles encajados les hicieron “perder la ilusión”, puesto que la primera media hora del choque estuvieron “muy bien”.

“Mantuvimos la ilusión hasta que nos metieron el segundo, porque luego el partido se pone muy complicado. En la primera media hora estuvimos muy bien y buscamos meter un gol para recuperar la ilusión, porque si hubiera estado la cosa más ajustada nos hubiera dado ímpetu”, comentó el entrenador rayista, satisfecho con el juego de su equipo, que destiló un estilo ofensivo hasta el final.

“No voy a salir atrás nunca, porque lo mismo salimos atrás y nos meten seis. Jugando con uno menos no nos han metido ninguno y en total dos. Intentamos buscar el mejor resultado posible y año a año mejoramos. El primer año nos metieron seis, luego cuatro y ahora dos. A ver si lo vamos regulando para el próximo”, confesó.

“Creo que hemos competido los mejor que hemos podido, hemos tenido momentos en que el equipo ha jugado bien y podíamos haber hecho las cosas mejor, porque siempre se pueden hacer, pero no hemos entregado el marcador y no nos hemos venido abajo. Lo que hemos hecho y no ha valido para ganar al Barcelona igual nos vale para ganar a otros. Esto no cae en saco roto”, comentó.