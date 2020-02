Publicidad



















David Bollea, también conocido como King David Hogan, es un peleador de artes marciales mixtas que cuenta con un récord de tres victorias y dos derrotas. Sin embargo, ahora ha dado de qué hablar afuera de la jaula.

Al luchador profesional se le ocurrió la idea de hacer un reality show muy “hot” titulado My girlfriend wants a girlfriend, en el que pone a prueba a 16 mujeres para que formen parte de un trío al lado de él y su pareja.

La candente producción de King David no fue del agrado del ex luchador Hulk Hugan, quien aseguró que su supuesto sobrino no forma parte de su familia y si acaso lo ha visto un par de ocasiones.

“Él no conoce nada sobre la familia Hogan y los derechos del nombre. Es una desgracia”, indicó Hulk a TMZ.

Hogan sentenció que tomará acciones legales en contra de King David por el uso de su marca.

Mira el video que promociona el reality show: