Publicidad



















Después de la caída en las encuestas, la ex senadora Marina Silva, candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB), decidió pasar al ataque en la recta final de la campaña presidencial brasileña. Según ella, los opositores se unieron para “deconstruir” su imagen y para acabar con el proyecto político ofrecido por su candidatura. Con 25% en las encuestas Datafolha y Ibope, publicadas el pasado martes, Silva cree que estará en la segunda ronda, en que habrá más tiempo para presentar sus ideas y refutar los ataques. Lea abajo las principales partes de la entrevista concedida al periódico Metro Brasil.



Usted cambió su estrategia y se lanzó al ataque contra Dilma Rousseff y Aécio Neves. ¿Es consecuencia de su caída en las encuestas?

– Cuando cerramos nuestra alianza, establecemos que no íbamos a tener una actitud de complacencia con errores. Lo que se dice ahora, también estamos diciendo en nuestros mítines y en las entrevistas. La diferencia es que nosotros tomamos fatos, no construimos versiones. Cuando nos referimos a los escándalos que se producen, que se registran en el Ministerio Público, la Policía Federal y el Tribunal de Cuentas.

La controversia acerca de su posición en relación a la CPMF [contribución a las transacciones bancarias], cuando usted votó por, ha sido utilizada por PT y Aécio Neves como munición para los ataques. Después de todo, ¿cuál era su postura en que la votación?

– La presidenta no entiende el proceso legislativo porque nunca fue siquiera un concejal. Aécio entiende. Ambos lo están haciendo para lanzar una cortina de humo sobre el verdadero debate. He votado a favor de la CPMF y esto se demuestra en los anales del Congreso.

¿Crees que PT prefiere Aécio Neves en la segunda ronda?

– Mis opositores están unidos. PT y PSDB tratan de hacer una deconstrucción del proyecto político que represento. El presidente y el PT hacen una campaña de mentiras. La lista de mentiras es enorme. Dicen que voy a terminar con “Bolsa Familia”, “Mi Casa Mi Vida”, ProUni y Fies [programas que, respectivamente, ayudan a las familias pobres con la transferencia de renta directa, oferta de casas por un precio menor, conceden becas para la educación superior y financiación para eso]. Dilma prefiere Aécio en la segunda ronda porque están seguros de que puede vencer él.

Al elevar el tono de su campaña, ¿no se iguala a los demás?

– ¿Cuál fue la mentira que he dicho acerca de Dilma? Dime lo que fue la mentira que le dije acerca de Aécio? Cuando me preguntaron si ella era responsable del robo de Petrobras directamente, ¿sabes lo que dije? Le dije que no. Ella tenía la responsabilidad política. Para hacer esto usted debe tener la ética. Y no crear versiones y fatos mentirosos para destruir a una persona.



El próximo presidente enfrentará el desafío de las tarifas desfasadas. ¿Cómo manejar esto?

– Hay un candidato que es la actual presidenta. Los demás y yo sólo somos una oportunidad. Si Dios quiere, el pueblo brasileño se me transforme en una realidad. Pero el presidente ahora puede hacer lo que hay que hacer para que la inflación no aumente. Para no traspasar a después de las elecciones el aumento de los precios administrados que ella no quería hacer por cuenta de los dividendos electorales. Ella no puede poner en peligro el futuro de la nación para una nueva elección. Iremos progresivamente controlar la inflación, las tasas de interés más bajas, hacer con que este país vuelva a tener inversión. Vamos a hacerlo de forma gradual. En Brasil ya teníamos dos grandes crisis. El problema es que Dilma, con decisiones erráticas en las políticas macroeconómicas y microeconómicas, llevó al país al borde del precipicio. Hoy es presidenta, es candidata a la reelección, pero ella ya desestimó el Ministro de Hacienda. Es el primer caso de un ex-ministro en ejercicio. Mira lo lejos que llegamos en el gobierno de este país.

¿Tiene la intención de revisar el sistema para reajustar el salario mínimo?

– La ganancia de los trabajadores debe ser mantenida. El salario mínimo es la conquista. Hoy en día, hay un intento de la aplicación oficial de la venta de una idea que vamos a perjudicar los trabajadores y sus logros. Esto no es cierto, vamos a mantener las conquistas de los trabajadores y que no somos el problema de nuestro país. El problema de nuestro país es la corrupción. Es la mala gestión, hinchazón de la máquina pública. Este es nuestro problema, no el salario mínimo de los trabajadores.

El próximo gobierno podría enfrentar un déficit de R$ 40 billón, sumando Caixa, Banco do Brasil y BNDES [Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social], a causa de la política de subsidios.

¿Cómo ve el papel de los bancos públicos?

– Ellos son fundamentales y necesitan ser protegidos de la influencia política de las partes. Necesitamos valorar Caixa, Banco do Brasil y BNDES para que puedan realizar inversiones estratégicas que Brasil necesita en la agricultura, la residencia y el desarrollo. Lo que no puede continuar es con media docena de empresarios que toman el 60% de los recursos del BNDES. Tiene que ser un banco de inversión para el conjunto de los inversionistas y empresarios brasileños.

Las encuestas esbozan el siguiente escenario: usted ascendió expresivamente cuando tomó el cargo de Eduardo Campos, llegando a un empate con la presidenta Dilma. Pero ahora se enfrenta a una tendencia a la baja. La última investigación Datafolha le trae con 25%, Dilma con 40% y Aécio con 20%.

¿Qué factores llevaron a la retracción de las intenciones de voto?

– Yo puedo hablar de lo que ocurrirá el 5 de octubre cuando tendremos la investigación definitiva. Ese es en el que yo confío en el 100%. Los otros sólo dan una contribución al debate político.

En cuanto a la reforma política, ¿está usted a favor de la cláusula de barrera, lo que reduciría el número de partidos?

– Nos comprometemos a trabajar para la reforma política. Alentamos a la financiación de la campaña pública y también la idea de los candidatos independientes para que la gente pueda participar en el proceso, que no será sólo el monopolio de los partidos. Y queremos el final de la reelección, con un mandato de cinco años. Voy a ser tan sólo cuatro años, porque no cambiamos las reglas durante el juego. Lo que es más grave en Brasil es de hecho el envejecimiento de la política. Tenemos un gobierno altamente involucrados en la corrupción, que se niega a presentar un programa. El candidato del PSDB también lo haga.

Usted está siendo bombardeada por PT para defender la autonomía del BC – Banco Central. En su gobierno, ¿cuál sería la relación del Ejecutivo con este Banco Central para definir la tasa de interés?

– Estamos a favor de la autonomía del BC y, en las elecciones del 2010, me defendí. Dilma también, pero sin autocrítica cambió de idea al sabor de las elecciones. Estamos estudiando cuál es el mejor modelo. Obviamente, la indicación de la junta directiva de BC viene del presidente. La aprobación es hecha por el Congreso. Pero todavía estamos estudiando. El problema es que la política económica se ha vuelto tan desacreditado y BC tenido tanta injerencia política que Eduardo Campos consideró que era necesario institucionalizar la autonomía del BC. Presidente Lula también abogó por la autonomía. En su administración, el presidente del BC ganó el estatus ministerial. Un autónomo BC es para evitar el aumento de la inflación y evitar daños a los salarios de los que menos tienen.

La salud es el mayor problema del país para el 60% de los brasileños, según Datafolha. ¿Cómo mejorar estas tasas?

– Tenemos un logro de la Constitución de 1988, que es el SUS (Sistema Público de Salud). Debido a muchas políticas erráticas en estos 20 años de PT y PSDB, hoy el SUS se enfrenta a una grave crisis. Gran parte de las tareas que se les dio a los estados y municipios no cuentan con los mismos recursos de apoyo. La gente está muriendo frente a los hospitales, las mujeres que tienen hijos sin ninguna ayuda. Nuestra propuesta es incrementar los recursos y mejorar la calidad de la gestión de la salud. Vamos a destinar el 10% de los ingresos brutos para invertir en salud. También vamos a invertir en la educación para formar a más médicos. Vamos a preservar el programa “Más Médicos” y perfeccionarlo.

El gobierno brasileño es grande y caro. Hay 39 ministerios y una infinidad de posiciones. ¿Tiene la intención de mantener este número?

– Nosotros defendemos el Estado necesario, capaz de movilizar lo mejor de sí mismo, el mejor de los movimientos sociales, la mejor de su academia, la mejor de la empresa privada. Un Estado que moviliza lo que es mejor para los servicios que piden atención por parte de la sociedad brasileña. Vamos si reducir el número de ministerios, de manera responsable. Estamos estudiando con profundidad y cuando lleguemos al gobierno haremos preservar todo lo que es esencial para proteger los intereses de la sociedad brasileña. Hoy en día hay 39 ministerios. Y sólo no se crea otro porque hay un gran constreñimiento simbólico de no tener 40 ministerios. Esto es debido a uno desgaste y atraso en la política de la presidente Dilma, que no tiene práctica de diálogo con el Congreso Nacional, y externaliza para otras personas. Está obligada a sacar ministérios para entregar a supuestos aliados que está ajá. Cinco de ellos fueron despedidos por corrupción y todos ellos ya volverán, fueron readmitidos.

Su plan de gobierno indica el centro de la meta de inflación en el 4,5%. ¿Cómo es posible llegar a este nivel sin cambiar la política de precios controlados, como la energía y los combustibles?

– Nosotros vamos restaurar la credibilidad de Brasil. Este es el problema más grave. Es muy interesante. Es la primera vez en este país que quien está en el gobierno, toda vez que se levanta en las encuestas hace devaluar las acciones de Petrobras y crea una situación incómoda para los inversores. Nosotros vamos restaurar la credibilidad de Brasil. Brasil volverá a tener la inversión, va a controlar la inflación, va diminuir el interés. Vamos a mantener las inversiones esenciales en salud, educación, seguridad, “Bolsa Familia”, vamos mantener todo eso. Lo que hay que hacer es la tarea de casa que el gobierno federal no ha hecho cuando debería haberlo hecho. En 2008, mientras todo el mundo estaba haciendo los deberes, pagando el precio de la crisis, la presidenta Dilma fingió que todo estaba bien. En 2011, en vez de hacer lo que había que hacer, no lo hizo. Para los intereses políticos e inmediatos, ha tratada la crisis como si se tratara de una pequeña onda. Ahora todo el mundo está saliendo de la tsunami y Brasil está siendo engullida por ella.

¿Cuál es el primer paso que usted tomaría como presidente de Brasil?

– La medida tiene que ver con una decisión que ya ha sido hecha por los ciudadanos brasileños. Cambiar la calidad de la política. Esa prerrogativa quien va a tener es la sociedad brasileña. Vamos a llegar allí con este termo de referencia. Asumiremos públicamente que vamos a hacer todo lo posible para mejorar la calidad de la política en su relación con el Congreso, con la sociedad y las estructuras del Estado.

Aprenda más sobre la candidata del PSB:

• Edad

54 años

• Familia

Casada y con cuatro hijos

• Educación

Licenciada en Historia por la Universidad Federal de Acre y postgrado en Teoría Psicoanalítica y Psicología

• Historia Política

Al lado del líder “seringueiro” brasileño Chico Mendes, Marina ayudó a fundar el sindicato popular CUT – Central Única dos Trabalhadores (Central Única de los Trabajadores) en Acre en 1984

• Elecciones en Disputa

Afiliada a PT, ella disputó el primer puesto en 1986. En 1988, fue elegida concejal en Rio Branco. En 1990, Silva se convirtió en diputado estatal y cuatro años más tarde fue elegida senador, cargo que ocupó durante dos mandatos. En 2003, se convirtió en ministra del Medio Ambiente durante el gobierno de Lula. Marina también postuló a la presidencia de Brasil en 2010 por otro partido, PV.