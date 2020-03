8 frases que nunca deberían decirle a un vegetariano

Publicidad























Hoy es el Día Mundial del Vegetariano, iniciativa establecida desde 1977 por la Sociedad Vegetariana de Norte América y aprobada por la Unión Vegetariana Internacional en 1978.

Para conmemorar tal día, les compartimos algunas frases que ellos detestan escuchar y que todo el tiempo les preguntan. Conozcan la lista que compartió The Mirror en la siguiente lista.

1. “¿Cómo se obtienen suficientes proteínas?”.

Gracias por tu repentino interés en mi dieta. Si quieres podemos elaborar una lista de la comida semanal que ingeriré para despejar tus dudas.

2. “Yo nunca podría renunciar al tocino, ¿tú cómo lo haces?”

¿En verdad estás hablando en serio? Sólo no pienses en tocino, no compres tocino, no abras paquetes de tocino, ni lo fías ni tampoco abras la boca para comerlo.

Terminen de leer la lista en la galería de fotos. Recuerden que para leer la información desde un smartphone o tablet, deben seleccionar “ampliar galería” y después “mostrar texto”.

Lea también