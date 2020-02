Por ahí no es el camino

Señores de la Secretaría de Movilidad, están haciendo casi todo mal. Voy a partir del hecho de que su gestión ha sido bienintencionada, pero desafortunadamente en la ciudad de concreto, las buenas intenciones no son suficientes. Es necesaria la gestión y la aplicación de políticas públicas. Llevamos más de dos años y medio bajo la idea de una ‘Bogotá Humana’ y no ha pasado otra cosa que la consolidación de una ciudad ‘inhumana’.

Digo casi, pues hay pequeñas acciones positivas. Primero, el interés por peatonalizar la Séptima, que así no sea suficiente con poner unas materas la intención es válida y espero que la adecuación física entre la Plaza de Bolívar y la Jiménez quede bien hecha. Segundo, la implementación de rutas SITP que se complementan con TransMilenio por la Séptima, que si bien no están sincronizados, ya se empezó. Pero analicemos el resto.

El SITP está lejos de llegar a su 100% y mientras sigan habiendo buses tradicionales compitiendo contra el nuevo servicio, nada cambiará, por el contrario empeorará. Pero lo que es más preocupante son las condiciones en las que están implementando el servicio de los buses azules. Encontrar en donde recargar la tarjeta es verdaderamente difícil y a eso sumémosle que la gran mayoría de los bogotanos no tiene con qué pagar más de un servicio, por lo que es mucho más fácil seguir pagando con el menudo usando el servicio tradicional. Esto sin mencionar que las tarjetas siguen sin ser unificadas.

TransMilenio hace mucho tocó fondo y siguen sin aparecer cambios visibles que muestren una verdadera estrategia de mejora. No hay soluciones reales a la vista; la troncal de la Boyacá sigue desfinanciada y ni qué hablar de la reconstrucción de las troncales Caracas y Autonorte. Más titulares para los anaqueles de la prensa escrita.

A pesar de que juraron que esta administración iba a promover el uso de la bicicleta y en el Plan de Desarrollo se comprometieron a la construcción de más de 140 kilómetros de vía para uso exclusivo de bicicleta no han llegado a 30 kilómetros construidos. Adicionalmente, en un evento pomposo, el director del IDU, William Camargo, se comprometió a aumentar a 240 kilómetros esa meta inicial. Vaya titular de prensa tan alejado de la realidad.

Y para colmo de males, ahora la nueva campaña de prevención vial es contra los peatones y ciclistas. Solo en nuestra querida Bogotá, en donde la gran mayoría de andenes están en muy mal estado, casi no hay cebras ni mucho menos semáforos peatonales, vienen a decirnos que no hagamos “maromas”. Se nota que la prioridad de la pirámide de movilidad está invertida para esta administración, donde lo que importa es que la gente vaya cómoda en su carro.

¿Cómo pretenden que se bajen del carro particular cuando todavía no hay claridad en las rutas del SITP, conseguir la tarjeta es difícil, hay desconocimiento acerca de los paraderos y ni hablar de la inseguridad? Si seguimos con la improvisación, desafortunadamente no funcionará el nuevo modelo de transporte público, el cual bien ejecutado ayudaría en cierta medida al dolor de cabeza que es moverse por Bogotá.

