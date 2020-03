Publicidad



















More from Superman Protests – @D3T0N8R, do you smell something burning?! #BatmanvSuperman EARTH BELONGS TO HUMANS! pic.twitter.com/zzCO5gDVVx — Tim Reinman (@treinman) septiembre 29, 2014

They were so angry with Superman, @treinman, that they were burning him in effigy! #BatmanvSuperman pic.twitter.com/hhyMDICBUF — Tim Malin (@D3T0N8R) septiembre 29, 2014

Pese a la discreción que mantiene Warner Bros. entorno a la producción de “Batman vs. Superman: Dawn Of Justice”, siguen apareciendo nuevas imágenes del rodaje. En esta ocasión, los protagonistas de las fotografías son varios manifestantes de la ciudad de “Metrópolis”, quienes parecen estar en contra del “Hombre de Acero”, porque llevan consigo pancartas en las que incluso se pide su muerte.

Estas protestas podrían haberse desatado después de que el conocido superhéroe de DC se viera envuelto en la destrucción de la ciudad, en la película “El Hombre de Acero”.

“SuperDeath”, “La tierra pertenece a los humanos”, son algunos de los mensajes que podemos ver en los carteles que portan los manifestantes durante la grabación en Detroit de una de las escenas de la película que dirige Zack Snyder.

En las imágenes publicadas en Twitter vemos incluso como un grupo de personas prenden fuego lo que parece ser una réplica del traje del superhéroe.

Avisos con lemas irónicos como “gracias por tu ayuda” y “Super Muerte” repudian a Superman por haber llegado al planeta Tierra, un lugar que los humanos reclaman como suyo y piden que esté libre de alienígenas como Clark Kent.