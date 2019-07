Para morirse de la risa: Personas captadas infraganti por Google Maps

Publicidad



































Esto es un ejemplo de que ya no hay privacidad y es que este nuevo sistema tiene un alcance realmente sorprendente a lo largo y ancho del mundo. Así que no se sorprenda si un día de estos ve una foto suya en Google Maps, ruegue que no sea nada comprometedora.

Pero no todo es malo, con esta herramienta podemos conocer todo el mundo sin necesidad de salir de nuestras casas.

Acá le dejamos algunas imágenes que prueban que Google Maps está todo el tiempo pendiente de nosotros.

