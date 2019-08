Foto: Alicia Keys desnuda y embarazada

Publicidad





La cantante ha revolucionado las redes sociales al publicar una foto desnuda luciendo su embarazo con un enorme símbolo de la paz pintado.

La foto la hizo para colaborar con la campaña #wearehere, que promueve la paz en el mundo, esta no sería la primera vez que la artista presta su imagen para apoyar diferentes causas sociales.

La campaña #wearehere, hace referencia al último single de la cantante, el tema nació cuando un amigo le preguntó ¿por qué estas aquí? “Me di cuenta de que nunca nadie me había hecho antes esa pregunta. Mientras me preparaba para dar a luz a otro niño, no pude evitar pensar sobre el mundo al que traigo a mi bebé” afirmó.

