El juez Griesa autoriza el pago de Citibank en el litigio de la deuda argentina

Nueva York, 26 sep (EFE).- El juez neoyorquino Thomas Griesa autorizó hoy el pago de Citibank a tenedores de bonos de deuda emitidos en dólares bajo legislación argentina, pero dio treinta días de plazo a los fondos especulativos para intentar revocar esta decisión.

Aunque el juez Griesa no emitió hoy un fallo definitivo, el banco evitará de momento enfrentarse a las sanciones que las autoridades argentinas habían amenazado con imponer a Citibank en caso de no pagar el próximo 30 de septiembre.

Citibank podrá así pagar los aproximadamente 5 millones de dólares que Argentina giró el 26 de junio y que Griesa bloqueó por considerar que incumplía la cláusula “pari passu” de pago simultáneo, que protege los derechos de cobro de los fondos especulativos.

Sin embargo, hoy el juez, aunque no falló, sí aceptó por el momento los argumentos de la abogada de la institución bancaria, Karen Wagner, que insistió en que estos bonos, emitidos en dólares bajo ley argentina, eran de deuda interna y no externa, por lo que no deberían verse afectados por la “pari passu”.

De esta manera, Griesa activó de nuevo la medida cautelar (“stay”) única y exclusivamente para Citibank durante 30 días, en los que el pago no será considerado contradictorio con las órdenes del juez.

En este período, asimismo, los llamados “fondos buitres” podrán tener acceso por orden judicial a los registros de Citibank (el conocido como “discovery”) para intentar demostrar que esos bonos sí se ofrecieron en países extranjeros y, por tanto, están sujetos a la cláusula.

La vista de hoy, que duró dos horas y media y contó con un descanso solicitado por Griesa para meditar su decisión, precede a la del próximo lunes, solicitada por los litigantes y en la que se estudiará si Argentina ha incurrido o no en desacato al tribunal con sus últimas actuaciones.