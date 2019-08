Revelan los encuentros sexuales entre David Bowie y Mick Jagger

Publicidad





















En la biografía escrita por Christopher Andersen se revelaron los supuestos encuentros sexuales que el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, tuvo con David Bowie y con la ex primera dama de Francia Carla Bruni, tal como informó el diario The New York Daily News.

Según los extractos del libro publicado por el diario Daily News, “Mick Jagger y David Bowie estaban fascinados el uno por el otro, como artistas y como hombres”.

Las dos estrellas se conocieron en 1973. Jagger era todavía tímido sobre sus preferencias sexuales, pero Bowie no ocultaba que él y su esposa Angie eran bisexuales y compartían parejas, menciona el mismo sitio.

Según informa el sitio infobae, Una ex modelo británica reveló en el libro “Bowie: The Biography” que en la década de los setenta el músico realizaba orgías en su casa con Angie Bowie y el líder de los Rolling Stones.

Tambien se menciona que en 1973 una trabajadora de los Bowie dijo a Angie que había “alguien en su cama”. Ella subió las escaleras, abrió la puerta de la habitación y vio a Mick Jagger y David Bowie desnudos y juntos en la cama.

En los años setenta, Mick Jagger llegó a hacer el amor con la esposa de Bowie mientras él miraba, informa el mismo sitio.

En el mismo libro también se desvela que Jagger supuestamente persiguió a Angelina Jolie, casada en los noventa con Johnny Lee Miller.

