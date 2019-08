Cristiano Ronaldo llega a los 30 millones de seguidores en Twitter

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El delantero portugués Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ha llegado a los 30 millones de seguidores en su cuenta oficial de la red social Twitter, según ha informado Inforpress.

En el ránking de los diez atletas más seguidos en Twitter, el podio lo completan, en segundo lugar, el futbolista brasileño Ricardo Kaká (@Kaka) con 20,9 millones de seguidores; y en el tercer puesto está el jugador estadounidense de baloncesto Le Bron James (@KingJames) con 14,8 millones de seguidores.

El propio Cristiano Ronaldo ha demostrado su alegría en un tuit por llegar a los 30 millones de seguidores: “Wow! Reached the 30 million followers on Twitter, it’s amazing. Thanks everyone” (“He alcanzado los 30 millones de seguidores en Twitter, es increíble. Gracias a todos”).

Los 10 atletas más seguidos en Twitter:

1. @Cristiano (Cristiano Ronaldo) 30m

2. @Kaka (Ricardo Kaka) 20,9m

3. @KingJames (Le Bron James) 14,8m

4. @NeymarJR (Neymar Junior) 14,4m

5. @10Ronaldinho (Ronaldinho Gaúcho) 10,7m

6. @WayneRooney (Wayne Rooney) 9,9m

7. @andresiniesta8 (Andrés Iniesta) 9,6m

8. @3gerardpique (Gerard Pique) 9,4m

9. @XabiAlonso (Xabi Alonso) 8,19m

10. @KDTrey5 (Kevin Durant) 8,17m

El ‘top5’ de los jugadores de fútbol más seguidos en Twitter son: el portugués Cristiano Ronaldo (30 millones); los brasileños Ricardo Kaká (20,9 millones), Neymar Da Silva (14,5 millones)y Ronaldinho de Assis (10,8 millones); y en el quinto puesto está el inglés Wayne Rooney (9,96 millones).

Respecto a los clubes de fútbol más seguidos en Twitter, el ránking es el siguiente:

1. @RealMadrid – 12,8 m.

2. @FCBarcelona – 12,7 m.

3. @Arsenal – 4,5 m.

4. @ChelseaFC – 4,41 m.

5. @GalatasaraySK – 4,2 m.