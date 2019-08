Publicidad

























El estreno del iPhone 6 no ha estado exento de polémicas. No bastó con que el primer comprador lo tirara al momento de abrirlo; ahora, a través de redes sociales, usuarios han publicado memes y divertidas imágenes con el fin de burlarse de la “nueva función” del dispositivo.

Hace unos días surgieron reclamos hacia Apple, acusando que sus más recientes lanzamientos, el iPhone 6 Plus y el iPhone 6, se doblaban con el mínimo esfuerzo, por ejemplo, al meterlos en al bolsillo del pantalón. Este video da cuenta de aquello y se volvió viral en unas cuantas horas.

Al respecto, diversos medios aseguran que Apple podría reemplazar los dispositivos “doblados”. El portal The Next Web informa que en una conversación en línea con el servicio de soporte de Apple, un representante aseguró que siempre y cuando los smartphones pasen una inspección visual, se decidirá si la garantía es válida o no.

Mientras tanto, les invitamos a reír con las ingeniosas imágenes de la galería.

