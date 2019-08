El rompecabezas del asesinato del ingeniero enterrado en un patio del norte de Bogotá

La cifra 30 personas pertenecientes a una banda con nexos paramilitares que delinquen en Bogotá y otras regiones del país estarían relacionadas con el crimen, en el que también habrían participado algunos miembros de la Fuerza Pública.



El acusado Marx Borráez Marx Borráez es profesional en artes y siempre ha trabajado como pintor, de lo cual provienen todos sus ingresos. La vivienda donde ocurrió el crimen fue arrendada por él hace cuatro años y ahí realizaba la exposición de sus pinturas. Y es padre de un menor de edad. Además tenía una orden de captura vigente por el delito de estafa.

Esclarecer el crimen del ingeniero Carlos Andrés Certuche, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio de una vivienda al norte de Bogotá el pasado 8 de agosto, se ha convertido en un desafío para la Fiscalía.

En este caso se ha sabido poco o nada y el único testimonio que se conoce es el de Jhon Jairo Flórez (supuesto socio de Certuche).

COLPRENSA conoció su declaración y esto fue lo que le contó a la Fiscalía.

“El pasado 10 de julio, Marx Borráez nos invitó a cenar en su casa en el barrio Cedritos después de que nos recogió en el hotel Bacatá donde nos estabamos hospedando. Al llegar a la casa nos tomamos unos tragos. Cuando salí al baño ahí fui interceptado por un hombre corpulento que me arrinconó contra el muro”, relató Flores.

Agrega, “Ellos me gritaron y manifestaron que me llegó la hora de pagar y me subieron a un carro tipo Mercedes que era conducido Marx Borráez, y me llevaron a una bodega donde me daban gotas para dormir. En ese sitio me visitó un hombre que me obligó a firmar la sucesión de dos fincas ubicadas en la Cocotera y la Tebaida, me pidieron 800 mil dólares correpondientes al contrato de cepillos que vine a firmar con Almacenes La 14 y me hurtaron 15 millones pesos que tenía en efectivo”.

Después de esto se produjo el rescate de Flores en la calle 22 No. 19 A 12 del barrio Samper Mendoza, localidad Mártires de Bogotá.

Sin embargo, el abogado de Borráez indicó que otra versión es la que le relató su defendido. “Marx dice que Flores abusó de su confianza y que a su casa llegó una gente a cobrarle una deuda. No lo denunció por miedo”.

Con estos elementos la Fiscalía busca descifrar las causas que llevaron a la muerte de Carlos Certuche, quien según Medicina Legal murió por un disparo, golpes contundentes en el abdomen y fracturas en la cara.

Sin olvidar que para esconder el cuerpo cavaron un hueco de tres metros. Luego cubrieron su cuerpo en cal. Después lo taparon con tierra, asentaron una capa de cemento en el patio y finalmente pusieron baldosas blancas, de tal forma que nadie se percatara que allí había un cadáver.

Así las cosas, en este caso falta la captura del hombre que realizó los trabajos en el patio y quien cavó la fosa donde fue enterrado Certuche.

Lo cierto es que con toda esta información todavía no es claro quien mató al ingeniero caleño, pues todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas en el que este no tenía nada que ver.



Lea también:

FOTOS: Este es el sindicado de matar y enterrar a ingeniero en patio de casa de Bogotá

Este es el ingeniero asesinado y sepultado en un patio del norte de Bogotá

Encuentran enterrado en el norte de Bogotá a hombre reportado como desaparecido