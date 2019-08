Publicidad





Por medio de un video publicado en Youtube, Vicky Hernández desmiente estar “abandonada, sola y sin trabajo”, como se dijo en el capítulo del 7 de septiembre del programa ‘Los Informantes’.

“Esa no es mi situación real, me sometí a cinco cirugías, cuatro de columna y una de hombro lo que hace que no pueda estar bailando cha cha cha, pero la situación real es que estoy trabajando, ahora voy a empezar una película y empiezo un rodaje en la costa, lo que me tiene contenta e ilusionada”.

La actriz, asegura que esto ha afectado a su familia, pero ha recibido el apoyo suficiente de la gente que la rodea.

“Mis hijos han estado muy pendientes de mí. Tengo amigos amados en el Valle y saben lo que ha sucitado la desinformación de este programa”

Hernández señaló que una entrevista de cuatro horas, resumida en 15 minutos, hizo que su imagen cambiará para el país

“Las cosas que aparecen en la entrevista están descontextualizadas. Seguramente la periodista tuvo buena intención pero se equivocó pensando que dando una visión lastimera y catastrófica iba a hacer mucho bien”.

Vea en el video las declaraciones completas de Vicky Hernández.

