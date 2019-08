Este año, la ciudad es su patio de recreo

Publicidad







• La ciudad cumplirá un papel muy importante para la décima edición de Metro Photo Challenge, con tres categorías diferentes: ‘la magia de mi ciudad’, ‘escape urbano’ y ‘mi ciudad verde’.

• Para participar en las tres categorías, es necesario presentar una imagen sin ningún tipo de edición en el sitio web MPC: www.publimetrophotochallenge.com

• Cada foto debe estar en formato digital. Solo las registradas en la página serán elegibles y no se aceptarán entregas impresas o en rollo para la inscripción en el desafío.

La foto no tiene que ser tomada con una cámara digital; escaneos de negativos, transparencias o impresiones fotográficas serán aceptadas. Todos los archivos digitales deben ser de 12 megabytes o más pequeños, y deben estar en formato JPEG o JPG.

• Solo un poco de burn, dodge y/o corrección de color será aceptado, así como recortar. Otras técnicas de edición de fotos, como HDR y stitched panoramas, collages y filtros de manipulación, solo se pueden utilizar en la categoría ‘la magia de mi ciudad’.

• El concurso será entre el 23 de septiembre y el 5 de diciembre de 2014. Se puede competir en un solo país. Los participantes son Finlandia, Holanda, Bélgica, Francia, Rusia, Italia, Canadá, EE.UU., México, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Chile, Suecia, Brasil, Puerto Rico y Perú.

• Todas las presentaciones se deben enviar antes del 18 de noviembre de 2014.

• La inscripción es gratuita y abierta a fotógrafos aficionados y profesionales. Puede participar aunque no sea residente de los países donde hay distribución de PUBLIMETRO.

• Si es menor de 18 años, debe proporcionar a PUBLIMETRO autorización de sus padres o del tutor legal para poder participar. Sin embargo, estos no aplicarán para reclamar el premio.

*Las votaciones se cerrarán el 23 de noviembre.

CATEGORÍAS

La magia de mi ciudad

A primera vista, es el zumbido de la ciudad, las multitudes y el tráfico que llenan el ojo del habitante de la ciudad, pero si mira más de cerca cada detalle; la cara, la calle o el objeto en su ciudad es único –único en su vida, la historia y la cultura–. La ciudad puede ser hermosa y áspera, tener un lado luminoso y oscuro, que es parte de la magia que faculta a los espacios urbanos, que son los lugares más grandes creados por los seres humanos. Pero, ¿qué es lo que hace la magia de su ciudad? ¿Y puede capturar esos detalles únicos?

Escape urbano

Por mucho que nos preocupemos por estas colmenas de ciudades, también tendemos a querer escapar de ellos de vez en cuando. La multitud, el tráfico, la rutina y el constante zumbido. Tendemos a buscar el silencio de la naturaleza, el refresco de un cambio corto o este oasis secreto dentro de la ciudad del que nadie se ha dado cuenta a excepción de usted. El escape despeja su mente, refresca su alma e, incluso, deja el tablero limpio. ¿Sabe de este escape urbano y puede capturarlo? Puede ser que sea un mundo físico, un lugar mental o, incluso, un compañero al que recurre en busca de este escape.



Mi ciudad verde

Nuestras ciudades son muy vulnerables al impacto ambiental, pero al mismo tiempo pueden proporcionar una gran plataforma como una fuerza líder en la batalla contra el cambio climático. Soluciones asequibles y escalables ya están disponibles, lo que permite que todos nos movamos hacia ciudades más verdes.

MPC 2014 y la ONU invitan a mostrar cómo esa toma de acción por el clima en su paisaje urbano puede ahorrar dinero y promover beneficios tales como un aire más limpio, mejor bienestar y satisfacción para todos.