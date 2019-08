Belle Knox: La estudiante “pornstar” confiesa que se automutilaba

Publicidad







































La editorial Conde Nast lanzó una serie documental sobre la vida de Belle Knox, una controvertida actriz porno de apenas 19 años. En el programa, Belle reveló unos sorprendentes detalles sobre su pasado.

Antes de ser conocida como una famosa “pornstar”, Belle usaba su nombre real: Miriam Weeks y era una estudiante de la Universidad Duke. La vida de Weeks cambió a principios de 2014, cuando uno de sus compañeros descubrió que -en sus ratos libres- Miriam era una actriz de películas XXX. Pronto, la escuela entera comenzó a acosar a Knox. Al defenderse, ella se convirtió en una de las mujeres más famosas de la industria de entretenimiento para adultos.

En la serie documental sobre su vida, Knox realizó algunas confesiones sobre su vida antes de la pornografía: “Como muchas jóvenes que luchan con la depresión, solía sacar [el dolor] contra mí misma”, dijo. “Cuando estaba en octavo grado solía cortarme […] Tenía un espejo y lo rompí, tomé los pedazos y escribí la palabra: ‘Gorda’ en mi muslo, para que cada vez que me viera en un espejo recordara que estaba gorda”.

Knox asegura que no se ha automutilado en cinco años. Al respecto dice: “Me gusta la persona asertiva y apasionada en la que me he convertido gracias a la pornografía […] Es un gran contraste, dejé de ser una pequeña niña indefensa que no controlaba su cuerpo para convertirme en Belle, una estrella porno que está en control de su sexualidad, que tiene poder”.

Actualmente, Belle es conductora de un “reality show” que busca descubrir al próximo gran talento del sexo, llamado The Sex Factor. Para la filmación de sus películas XXX, Knox debe maquillarse las cicatrices en las piernas.

