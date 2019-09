Publicidad





Madrid, 22 sep (EFE).- Sergio Ramos, segundo capitán del Real Madrid, entra ‘tocado, con un problema en un pie, en la convocatoria de Carlo Ancelotti para jugar ante el Elche, que cuenta con las bajas del portugués Pepe, el alemán Sami Khedira y Jesé Rodríguez.

Pepe no se ha recuperado a tiempo de su problema en la musculatura isquiotibial y se perderá el segundo partido consecutivo tras no jugar en Riazor. Mientras, Ramos sí figura en una lista de convocados de 19 jugadores y jugará de titular en función de las molestias que tenga en el pie que se dañó en el partido liguero del pasado sábado ante el Deportivo de la Coruña.

La convocatoria la integran: Casillas, Keylor Navas, Pacheco, Arbeloa, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Coentrao, Illarramendi, Kroos, Modric, Isco, James, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema y ‘Chicharito’ Hernández.

Ancelotti permite a sus jugadores no concentrarse en vísperas del partido liguero y los ha citado a las 11:30 horas de mañana, martes, en el estadio Santiago Bernabéu. Allí dejarán sus coches y se desplazarán en el autobús oficial a la zona residencial de La Ciudad Real Madrid donde permanecerán pocas horas para comer y descansar antes del partido.

Tras disputar el encuentro de la quinta jornada de Liga ante el Elche, la plantilla madridista disfrutará de un día libre el miércoles. Desde el jueves, con una sesión planificada para las 11:00 horas, a puerta cerrada en Valdebebas, comenzarán a preparar la visita a El Madrigal del próximo sábado.

Madrid, 22 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, admitió que realizará algún cambio en su equipo titular ante el Elche, uno en ataque que no desveló, aunque dejó entrever que será la primera titularidad del mexicano ‘Chicharito’ Hernández, admitiendo que Karim Benzema “entenderá que es una rotación”.

Antes de realizar las rotaciones Ancelotti avisó que no son un castigo para que ningún jugador que vaya al banquillo se sienta señalado. “Toda la plantilla comprende que en este momento hay muchos partidos y una rotación es normal”.

“Lo hice el miércoles con Arbeloa, lo entiendo como rotación y no como castigo porque si fuese así diría antes la razón por la que cambio. Si mañana Karim no juega entiende por qué. Jugó muy bien en Riazor, el cambio que hice no fue porque no jugase bien sino por poner un centrocampista más y tener a los dos más rápidos a la contra. Si mañana no juega entenderá que es una rotación”, aseguró.

Ancelotti dedicó además elogios al ‘Chicharito’ que en Riazor firmó sus dos primeros goles con el Real Madrid. “Desde que llegó ha jugado prácticamente todos los partidos, no desde el principio pero sí minutos. Para él era muy importante marcar y ha hecho dos contra el Dépor que le da más confianza”.

“Está cada vez más acostumbrado a jugar con sus compañeros. Está muy bien, se siente cómodo en el club y nosotros también nos sentimos muy contentos con él”, añadió.

Aunque si se confirma la titularidad de ‘Chicharito’ en detrimento de Benzema, no será por una decisión técnica que puede afectar al delantero francés, ya que Ancelotti dejó claro que está satisfecho con su rendimiento pese al bajo número de tantos que marca.

“No estoy mirando si un delantero marca o no, miro si un equipo tiene solución ofensiva eficaz. Cuando la tiene no importa si marca Bale, Cristiano Ronaldo o Benzema. El trabajo que hizo Karim sin marcar contra el Deportivo fue muy bueno. Por eso no me importa si no ha marcado”, sentenció.

Madrid, 22 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que en las rotaciones que anunció para medirse al Elche en el Santiago Bernabéu entre el portugués Cristiano Ronaldo, del que afirmó que “no necesita descanso”.

“En este momento Cristiano no necesita descanso, tiene muy buena racha, está bien de condición física y mentalmente. En este momento lo necesitamos al máximo”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas.

En los últimos encuentros, el portugués está jugando muchos minutos en banda derecha. Su técnico aseguró que tiene libertad para elegir la zona de ataque por la que está más cómodo en función de como va el partido y el rival.

“Es una situación coyuntural porque Cristiano tiene que tener la libertad de hacer lo que su instinto necesita en el campo. Si tiene que ponerse por la derecha el cambio de posición entre los delanteros es bueno porque hace más imprevisible al juego de ataque”, explicó.

Ancelotti habló sobre la modificación de sistema que hizo en Riazor cuando su equipo ganaba con la entrada de Asier Illarramendi, buscando la velocidad al contragolpe con un 4-4-2. “Tenemos otra opción de sistema. Nuestra filosofía es de vez en cuando cambiar para controlar más el partido y el juego. Tras lo vivido en Anoeta he decidido proteger más la defensa”.

Y elogió la actitud de jugadores de segunda línea como Asier Illarramendi e Isco Alarcón, que brillaron saliendo del banquillo y aceptando su situación con muy pocos minutos en el inicio de temporada.

“No es fácil porque todo el mundo quiere jugar. Lo más importante es que son chicos que tienen mucha profesionalidad, respetan las decisiones del entrenador y siempre están listos para jugar veinte minutos o lo que necesitemos”, dijo.

“Con Isco no ha ocurrido nada. Tenemos que evaluar lo que ha hecho el año pasado, en su primero en el Real Madrid que fue protagonista en muchos partidos, en la final de Copa y de Lisboa donde lo hizo muy bien. Mi valoración es muy buena, no he cambiado nada a nivel de confianza, tengo mucha en él. Sabemos que es muy joven y es futuro del Real Madrid. Hay mucha competitividad en la plantilla, es normal que no siempre puede jugar”, añadió.

La poca participación de Isco tiene que ver con la continuidad del croata Luka Modric. Ante el Elche llegará la titularidad para el internacional español en las rotaciones y Modric necesita minutos para mejorar su físico, según Ancelotti.

“Modric está al mismo nivel del año pasado en este periodo, después ha mejorado mucho como va a hacer. Es un jugador indispensable que tiene algún problema físico tras llegar tarde después del Mundial. Como con otros, necesitamos tiempo para ponerle en la mejor condición”, explicó.

Después de la mayor goleada liguera a domicilio del Real Madrid en su historia, con el 2-8 en Riazor, Ancelotti admitió que han “reaccionado bien” tras las derrotas ante Real Sociedad y Atlético de Madrid, pero pidió continuidad a sus jugadores ante el Elche.

“Mañana es otro examen que tenemos que afrontar bien, con buena actitud. Hemos pasado bien los dos últimos y necesitamos otro para mejorar nuestra confianza y tener continuidad. Aún es pronto para decir que todo ha salido bien, el resultado contra el Deportivo fue muy bueno pero puede engañar porque hemos mostrado mucha calidad pero tenemos que mejorar en otro aspecto del juego”, dijo.

Aunque Ancelotti mantiene la calma porque asegura que ve menos problemas que hace un año. “En este momento tenemos los mismos problemas que el año pasado pero con un nivel ofensivo mucho mejor. Ahora necesitamos mejorar el aspecto defensivo pero creo que estamos mejor que el año pasado”.