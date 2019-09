Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunció hoy que el fallo de un juez estadounidense sobre el pago de la deuda es “inaplicable” y que lo que se busca es poner a su país “de rodillas” en alusión al litigio que mantiene con los fondos especulativos.

La mandataria argentina hizo estas declaraciones durante una reunión con representantes del sindicalismo internacional en la sede del consulado de Argentina en Nueva York, y que fue abierta a los medios de comunicación.

Fernández desarrolla desde hoy una intensa agenda en esta ciudad, con el objetivo central de denunciar la agresión a su país de los denominados “fondos buitre” y la disconformidad con la sentencia que dictó un juez estadounidense dando la razón a los fondos de inversión denunciantes que rechazaron la reestructuración de deuda de 2005 y 2010.

“No es casual. Refleja lo que está pasando en el mundo. Ya no es no llores por mi Argentina, sino no llores por mi mundo”, dijo.

También informó en esa reunión que Argentina hará el próximo 30 de septiembre un segundo depósito del pago de su deuda a los acreedores de títulos públicos, algo que estaba paralizado a raíz de la reciente sentencia judicial en Estados Unidos.

En el encuentro participaron el presidente y la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), el brasileño Joao Felicio y la australiana Sharan Burrow, respectivamente; el presidente de la central obrera estadounidense (Aflcio), Richard Trumka; un representante de la CLC de Canadá, Hassan Hussef, y el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), el paraguayo Víctor Báez.

En representación de los trabajadores argentinos asistieron el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y secretario de relaciones internacionales de la CGT, Gerardo Martínez; el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico, Edgardo Llano; el secretario General adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez; y el titular de la CTA, Hugo Yasky.

Cristina Fernández, quien inició la jornada con una reunión con el secretario general de la ONU, Ban ki-moon, también mantuvo un encuentro con el financiero estadounidense de origen húngaro George Soros, que posee un 3,5 por ciento de las acciones de la petrolera YPF.

El miércoles hablará ante la Asamblea General de la ONU en un discurso que se prevé defienda un marco regulatorio internacional que sirva para proteger los procesos de reestructuración de deuda de los ataques de los fondos de inversión especulativos.

También asistirá a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, del que Argentina hace parte como miembro no permanente, convocada por el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, para reforzar la cooperación internacional contra la amenaza de los yihadistas radicales en Siria e Irak.