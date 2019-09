¿Amor u obsesión? Descubra si tiene una relación enfermiza

Publicidad





Eventualmente en algunas parejas se llegan a escuchar terribles frases como “Si me dejas, no sé de qué soy capaz”, “Si haces esto o aquello no vuelves a saber de mí” o “Sin ti me muero”, definitivamente palabras que reflejan la inseguridad, inestabilidad y enfermedad protagonista de esa relación.

Y es que definitivamente hay relaciones que pasan del amor y el cariño a la obsesión y dependencia o una necesidad emocional que no deja que se tomen buenas decisiones, convirtiendo esos amoríos en infiernos y en una cadena de sucesos tormentosos que podrían arruinarle la vida.

Estas relaciones enfermizas suelen caracterizarse por los celos enfermizos de ambos o uno de la relación y es mejor pararlas a tiempo, de lo contrario podrían volverse un dolor de cabeza.

Estas son señales de que usted vive en una relación enfermiza.

Tiene que pedirle permiso para ciertas cosas.

Tiene baja autoestima.

No hay nada más grande en el mundo que su pareja.

Vive en un mundo irreal.

No contempla la posibilidad de estar sin esa persona, prefiere morir.

Lea también

Fotos: Tipos de hombres que matan la pasión de cualquier mujer

Estudio: Parejas que fuman marihuana son más felices

Cómo identificar a un infiel según expertos en relaciones amorosas

MÁS VIDA CON ESTILO ACÁ