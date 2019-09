10 famosas que optaron por no ser madres

Publicidad



















Cada vez son más las mujeres que deciden no tener hijos. Se les denimina “mujeres NoMo”, término que procede del inglés “No Mother”, las cuales comienzan a defender sin miedo su decisión. Entres ellas se encuentran estas famosas:

Maribel Verdú. Es una de las actrices más reconocidas de España. Felizmente casada desde hace años con Pedro Larrañaga. Ella ha manifestado abiertamente que no se plantea ser madre. “No tengo instinto maternal, no quiero estar toda la vida pendiente de un hijo”, explicó en una entrevista al periódico hispano “El Mundo”. Su marido sí que tiene un hijo, fruto de una relación anterior.

Cameron Díaz. Tomó la decisión de no ser mamá y declaró a la revista Esquire: “Me gusta proteger a la gente, pero nunca me atrajo el ser madre. Mi vida es más fácil que la de las mamás, es lo que es. No quiere decir que la vida no sea difícil a veces, simplemente soy lo que soy y trabajo en lo que soy. En este momento creo que las cosas son buenas para mí. He hecho mucho y ya no me importa ser mamá”.

Helen Mirren. La actriz británica tuvo que oír de todo cuando explicaba que el motivo de que no tener hijos, era una decisión personal. Asegura que no era “su destino” y que fue capaz de aislarse de las críticas porque “jamás me importó lo que dijera la gente”. Además, reconoció que no tiene “instinto maternal alguno” y señaló que “ninguna mujer debería tener que explicar por qué no tiene hijos”. Así lo afirmó en la revista “Vogue”.

Oprah Winfrey. La estrella de la TV estadounidense decidió no ser madre. Sin embargo, se ha vinculado a causas humanitarias para el cuidado de los más pequeños y ha financiado una escuela para niñas en Sudáfrica. “Ahora tengo ciento cincuenta y dos hijas”, manifestó en relación a las alumnas que han tenido la oportunidad de formarse gracias a ella. Pero no quiere tener hijos propios, según lo ha declarado en su famoso programa.

Renée Zellweger. La protagonista de “Bridget Jones” nunca se ha planteado ser madre. Con una carrera exitosa, la actriz no tiene “la ambición de ser madre”, declaró hace un tiempo a “Hollywood Life”.

Kim Cattrall. La actriz de “Sex and the City” mantiene el cliché de su personaje: al igual que “Samantha” no quieres tener hijos. La actriz le dijo a la sección de moda del periódico español “El País” que “no estoy preparada para ser madre biológica”.

Kylie Minogue. La cantante no pretende frenar su carrera por la maternidad. En alguna ocasión confesó a la revista “Vogue”: “Nunca tuve el sentimiento de que fui hecha para tener una vida con el tradicional matrimonio, que incluye vivir cómodamente en una casa”.

Zooey Deschanel. La actriz ha confirmado que por ahora no está entre sus planes nada que no sea trabajo y más trabajo, consciente de que las mujeres de Hollywood tienen una carrera más corta. Zooey dijo: “Nunca ha sido mi objetivo tener hijos”. Así lo confesó a “GQ”.

Eva Longoria. Ella misma ha dicho que plantea más encontrar el amor, que al padre de sus hijos. Tiene claro que no será madre biológica, por lo que optaría por la adopción si cambiase de opinión. Además, la actriz está en contra de anunciar su maternidad. “Si algún día me animo a adoptar un niño como madre soltera, no creo que todo el mundo deba enterarse inmediatamente de la noticia y de todos sus detalles”, explicó a la revista “Grazia”.

Jennifer Aniston. Se ha esccapado de la maternidad. Ya cumplió 45 años y sigue sin hijos. Se dejó entrever, a principios de año, que estaba buscando un vientre de alquiler. También, medios esatdounidenses hicieron eco de rumores de embarazo, pero hasta el momento nada se ha confirmado.