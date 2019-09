0-1. Jhon Córdoba castiga un error de Iturraspe y el desgaste del Athletic

Publicidad





Bilbao, 20 sep (EFE).- El delantero colombiano Jhon Córdoba ha castigado hoy en San Mamés un grave error de Ander Iturraspe y el desgaste con el que el Athletic Club llegó tras una semana ‘Champions’ al partido, que se decidió a favor del Granada con un tanto en la primera mitad del jugador sudamericano.

Córdoba se aprovechó de que de que Iturraspe le dejase un balón para plantarse solo ante Gorka Iraizoz, al querer deshacerse de él cuando era el último jugador rojiblanco y tenía la pelota totalmente controlada.

El centrocampista internacional se lió como no suele ser costumbre en él, el ariete colombiano aprovechó el regalo superando al meta local entre las piernas y el Athletic se queda varado en la parte baja de la tabla, con solo tres puntos en las cuatro primeras jornadas del campeonato liguero.

El Granada, por su parte, continúa invicto y suma ya ocho puntos que le ascienden a puestos europeos en la clasificación, a la espera de que se complete la jornada.

Además, el técnico visitante, Joaquín Caparrós, ha acabado con su mala racha en San Mamés, donde solo había perdido desde que se marchó del Athletic, hace ya cuatro temporadas.

Valverde oxigenó de inicio la alineación con seis cambios, aunque dos obligados por los problemas físicos de Ibai Gómez y Laporte.

Quizás por tanta novedad el Athletic no le cogió el pulso al partido, que estuvo más en la mano de la velocidad de los puntas visitantes que en la habitual presión de los leones.

El Granada buscaba continuamente a sus delanteros y Etxeita y San José se las veían y deseaban para frenar las acometidas nazarís, por medio casi siempre de Córdoba. Los de Caparrós, no obstante, provocaron hasta cinco córneres que sembraron dudas en sus rivales.

Los leones se mostraban imprecisos con el balón y un par de graves pérdidas le amargaron la primera mitad. Tras la primera, de Unai López en el minuto 10, en la salida hacia adelante desde la frontal, Rochina probó a Iraizoz con un buen disparo desde el borde del área bien respondido por el mera navarro.

Y como consecuencia de la segunda llegó el primer tanto del partido. Iturraspe se lió en un giro con balón siendo el último defensor y la pelota quedó a los pies de Córdoba, que no tuvo más que superar la presencia de Iraizoz, por debajo de las piernas, con toda la portería a su merced.

Los acercamientos peligrosos locales se había limitado a un único remate con opciones reales de gol. Un espléndido cabezazo de Aduriz en el minuto 36, a centro de Balenziaga, no menos espectacularmente respondido por Roberto.

Un tiro anterior, flojo, de Susaeta tras jugada personal, completó el bagaje ofensivo de los suyos en una primera mitad en la que el conjunto vasco pareció acusar tanto los cambios como el desgaste de la última semana, que inició en el Camp Nou y continuó en Liga de Campeones frente al Shakhtar Donetsk.

Valverde no esperó mucho en una segunda parte que fue como una partida de ajedrez entre ambos técnicos. El local avivando el fuego de su equipo; el visitante colocando argamasa por delante de su portero.

Antes del asedio final sobre Roberto en la ultima media hora, el Granada pudo sentenciar en dos jugadas seguidas de nuevo con Córdoba como protagonista.

En la primera, en el minuto 52, Iraola evitó con la punta de la bota en el último instante el remate del colombiano a un pase de la muerte de Success; y en la segunda, un minuto después, Iraizoz, a pesar de sus dudas, llegó a tiempo de cortar un pase que había dejado solo al borde del área al delantero sudamericano.

Ya con Mikel Rico en el terreno de juego, el Athletic tocó a rebato y no dejó de cargar y cargar sobre el área rival.

Pero muchas llegadas, varios disparos, media docena de saques de esquina y tres ocasiones de gol -un disparo a bote pronto desde la frontal de Aduriz, un córner que peinó Mikel Rico, y al que no llegó por centímetros San José para remachar, y un cabezazo de Iturraspe tras córner botado por Viguera- no sirvieron para que el Athletic lograra ni tan siquiera el empate.

– Ficha técnica:

0 – Athletic Club: Iraizoz; Iraola, Etxeita, San José, Balenziaga; Iturraspe, Morán (Mikel Rico, min.54), Unai López (Viguera, min.46); Susaeta (Guillermo, min.77), Aduriz y Muniain.

1 – Granada CF: Roberto; Nyom, Babin, Murillo, Foulquier; Héctor Rochina (Eddy, min,61), Yuste, Fran Rico, Piti (Juan Carlos, min.67); Success y Córdoba (Javi Márquez, min.73).

Goles: 0-1, min.39: Jhon Córdoba.

Árbitro: José Antonio Teixeira Vitienes, Teixeira II (Cantabria). Mostró tarjeta amarilla a los locales Iraola y Aduriz, y a los visitantes Nyom, Rochina, Foluquier y Héctor Yuste.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga disputado en San Mamés ante unos 48.000 espectadores.

Bilbao, 20 sep (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha achacado la derrota encajada hoy frente al Granada en San Mamés a la “falta de ritmo” de sus jugadores en la primera parte y a la “fatalidad” de Ander Iturraspe en la jugada que ha permitido a Jhon Córdoba marcar el único gol del partido.

“El gol ha venido en una fatalidad, pero no hemos estado bien porque hemos tenido un ritmo al que no podemos jugar en San Mamés. Nos han apretado bien, pero no tenemos excusa”, ha admitido el técnico antes de reconocer que “una lectura que se puede hacer” para explicar el resultado son los seis cambios que ha introducido.

“Cuando haces cambios y pierdes siempre te replanteas lo que haces. Es el equipo que tenemos, he tomado decisiones y hemos perdido porque no hemos estado bien, peor al margen de buscar un nombre el problema es que nos ha faltado ritmo y jugar al ataque”, ha apuntado.

También ha recalcado Valverde que no pueden “pelear en la ‘Champions’ a costa de bajar el nivel, la presión y el ritmo en la Liga” porque no tiene “ninguna duda de que el objetivo” del Athletic es la competición doméstica.

“Claro que me preocupa tener 3 puntos de 12 y lo que tenemos que hacer es sumar porque, como el año pasado, te colocas en una buena posición y todo parece más sencillo. Donde nos tenemos que enfocar realmente es en la Liga”, ha recalcado.

Bilbao, 20 sep (EFE).- El entrenador del Granada CF, Joaquín Caparrós, ha acabado “muy contento” con la victoria de su equipo hoy en San Mamés frente al Athletic y de haber sumado así tres puntos “muy importantes para reforzar el concepto” de juego que intenta implantar en el conjunto andaluz.

“Hemos hecho una muy buena primera parte. Tuvimos posesión, nos replegamos cuando debimos y antes del gol de Córdoba incluso tuvimos alguna opción más, pero aquí, en San Mamés, los partidos se hacen tan largos como en el Bernabéu o el Camp Nou”, ha explicado el técnico utrerano.

Caparrós ha añadido que lo que más le ha gustado de sus futbolistas ha sido “el descaro” con el que se han empleado y su capacidad para “adaptarse” al juego que necesitaban para intentar mantener la ventaja en la segunda parte.

“Estamos construyendo un equipo y eso también es saber manejar los tiempos. Y ahí Piti y Rochina han sido importantes. En la segunda parte jugamos disciplinados y, aunque el Athletic en cualquier situación te puede hacer un gol, las dos más claras han sido las de Foulquier y Córdoba”, ha destacado.