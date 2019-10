Relájese y escuche la música adecuada en su sitio de trabajo

Publicidad



EL DATO Un estudio afirma que aunque escuchar música en el trabajo tiene grandes beneficios, estos desaparecerían si usted lo hace todo el día. Su cerebro necesita momentos de descanso y silencio para incentivarse y rendir mejor en cada actividad.

La mayoría de las personas trabajan frente a un computador más de ocho horas, en las que pasan por distintos estados de ánimo, enfrentan diversas situaciones y buscan momentos para relajarse y hacer sus labores con calma y aislados del ruido de la oficina y las conversaciones que se llegan a escuchar de los compañeros alrededor. Por esto, muchos buscan unos audífonos adecuados para escuchar música de su preferencia y relajarse mientras trabaja.

Sin embargo, no toda la música es ideal para escuchar mientras cumple con sus tareas, pues está comprobado que ciertas melodías aumentan su productividad y otras, por el contrario lo desaniman o lo pueden llegar a desanimar, aspecto que podría no hacerlo rendir adecuadamente en su sitio de trabajo.

¿Es conveniente escuchar música en su escritorio?

Indiscutiblemente es importante liberar su cabeza de tensiones, estimular el cerebro y cambiar de ambiente por medio de la música. Sin embargo, todo depende de cuál sea su función, pues si es mecánica podrá escoger ritmo y sonidos alegres, por el contrario, si su trabajo es más intelectual y requiere de mucha concentración es mejor que opte por ritmos clásicos e instrumentales. No es muy apropiado que un contador se entretenga al ritmo de una canción de Metallica a todo volumen.

En este sentido, es muy importante que escoja muy bien el repertorio musical, que le guste, que se acomode a su situación y que no lo desconcentre en sus tareas. Además es conveniente escuchar melodías repetitivas, ya que estas generan más dopamina, un neurotransmisor que produce su cerebro y brinda placer.

La música ideal

Según estudios científicos, la regla para trabajar mejor mientras se escucha música es que las canciones no tengan letra. Y es que el oído es un órgano sensible y audaz y cada vez que escucha algo le envía un mensaje al cerebro, quien a su vez se concentra en descifrar qué palabras se esconden tras esos sonidos y trabajará el doble. Sin embargo, si usted no es un amante de Beethoven o sus contemporáneos, puede probar con ritmos sencillos y suaves como Sigur Rós o Björk o hasta probar con las alternativas experimentales de distintos rincones del mundo. Otra opción es jugar con música que no conoce, la brasilera, la mediterránea o la oriental.

Ritmos productivos

Si usted quiere consentir a su cerebro, hágalo con canciones que tengan patrones repetitivos, pero ojo, que con esto no queremos que escuche la gritería de los cantantes pop o las baterías estridentes de algunos del rock, que podrían estresarlo y hacerlo rendir menos en el trabajo. Aunque suene aburrido y poco típico, los conciertos para violín, piano o las grandes sinfónicas del mundo son perfectas para que se concentre, descanse y sienta un placer casi inimaginable, mientras pasa horas de trabajo.

Para todos los gustos

De igual forma, puede inclinarse por buscar canciones de cualquier género de su preferencia pero sin letras, con melodías monótonas y pocos sobresaltos, algo así como un buen jazz, la música de Bach, Wagner, los ritmos minimalistas de las últimas décadas, algo de chill out y hasta indie. Pero allí no acaba todo, porque si usted quiere más diversión, puede escoger las bandas sonoras de videojuegos como las de Michael Giacchino o Medal of honor. Los boleros también son bienvenidos, ya que su cerebro los disfruta y se deleita no solo con sus letras, también con su suavidad y apacible lentitud. Así que empiece a hacer una lista musical para escuchar en su escritorio, desde ya.

