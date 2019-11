¿Por qué los rechazan en Tinder? Este blog tiene la respuesta

Publicidad

















































Tinder es la aplicación ideal para encontrar el amor. De acuerdo con sus propias estadísticas, esta red social ha generado más de 75 millones de “emparejamientos”. Además, más de 50 matrimonios aseguran haberse conocido a través de la famosa app.

Pero no todos los usuarios de Tinder tienen buenas historias que contar. Por esto fue creado el blog “Why I Rejected You On Tinder”, que significa: “Por qué te rechacé en Tinder”.

En este sitio, es posible encontrar las fotos de perfil de los usuarios ignorados dentro de la red social. Estas imágenes vienen acompañadas de sencillos textos -escritos por otros usuarios- que explican por qué los rechazaron dentro de la aplicación. Para conocer algunos ejemplos, visiten nuestra galería.