Mejor me bajo aquí

Si yo voy algún día a la panadería a comprar mi pan favorito y el panadero no me lo vende, sino que me vende el pan que a él le gusta, voy a pensar que el tipo está loco, que yo estoy pagando por el pan que quiero comprar y no el que me quiere vender él.

Es más, si este ejemplo lo ponemos en cualquier circunstancia de la vida, ustedes y yo pensaremos que es un terrible error de servicio al cliente, pero esto es exactamente lo que pasa con muchos taxistas cuando usted les “sugiere” una ruta.

Seguramente esa es la que usted usa en su carro habitualmente, esa que conoce muy bien. Bueno, pues resulta que si usted llega a hacer dicha sugerencia, la respuesta de muchos de los conductores es: “Si no le gusta por donde la llevo, entonces bájese”, o “yo llevo manejando 30 años y sé más que usted”, o tal vez “ah, entonces dígame qué es lo que quiere”.

Parece increíble que eso pase, pero es muy frecuente y me sucedió a las 4:30 de la mañana mientras me dirigía al aeropuerto para un viaje de trabajo. El problema es que este fue el comienzo de un verdadero viacrucis, porque el taxista se molestó tanto que le subió al vallenato que iba escuchando, empezó a cantar a grito herido sin importar que yo estuviera en el carro, se pasó de la vía por la que tenía que llevarme, me insultó y mucho más.

Me van a decir que seguro lo cogí en la calle y NO, llamé a una de estas empresas serias y tal, las mismas que nos prometen un gran servicio y que al final no han entendido que no se trata de tener la mayor cantidad de taxistas afiliados, sino que necesitan todo un proyecto serio de educación, de preparación, de un repaso importante del llamado “servicio al cliente”, que no suele existir mucho en ese servicio público y algo más.

¿Cómo puedo saber que el taxi que llega a mi casa es conducido por una persona seria y profesional?, ¿cómo pueden los dueños de las aplicaciones de taxi saber que esa persona hará un buen trabajo respetando a sus pasajeros?

Pues les va a tocar no comprometerse con esa premisa y de paso crear, más allá de una línea de reclamos que funciona muy bien, todo un proyecto de capacitación para aquellos que por elección, o necesidad, deciden tener un taxi.

Señores y señoras conductores, ustedes ofrecen un servicio, los usuarios pagamos por eso, entonces es importante que nos atiendan bien, somos sus clientes y si no lo hacen, vamos a seguir buscando alternativas.

No puede ser que nos subamos a un taxi, paguemos por un pésimo servicio y salgamos insultados. Ah, y muchos sabemos manejar muy bien, conocemos las rutas de nuestra ciudad y podemos indicarles por dónde ir. ¡Aprendamos a ser mejores!

¡Feliz fin de semana!