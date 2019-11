FOTOS: Así han cambiado las integrantes del dúo ruso t.A.T.u.

Publicidad

























































Formado en 1999, el dúo t.A.T.u. –integrado por Lena Katina y Yulia Volkova– se adueñó en pocos meses de los primeros puestos de las listas de canciones más escuchadas con el tema “All the things she said”

Este dueto causó gran polémica pues se vendieron como un par de lesbianas que cantaban para defender su amor, aunque está imagen sólo era una estrategia para destacar por encima de otras agrupaciones.

En 2003 se ganaron el premio World Music Award al “Mejor grupo del mundo”, después de que sus canciones se tocaran en diferentes países de todos los continentes.



Por desgracia, en 2011 Katina y Volkova anunciaron su separación para comenzar proyectos como solistas.

A principios de este año planearon un reencuentro que quedó frustrado pues este par de señoritas ya no soportaba trabajar juntas, aún así grabaron el tema “Love in every moment” y ese fue su última aparición.



Ahora, Yulia Volkova vuelve a escena, al presentarse en el programa “The Moment of truth”, donde confesó que le desagradan los hombres gay y que no aceptaría un hijo con estas preferencias.



Para recordar a este par de sensuales rusas, en la galería les compartimos el antes y después de Lena y Yulia.