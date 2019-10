¿Es malo usar sujetador cuando duermen?

Publicidad



















Seguramente muchos de ustedes han escuchado este rumor respecto al debate de usar o no sujetador mientras dormimos. Según varios informes, llevarlos puestos evita la flacidez pero podría perjudicar el tejido mamario.

Ante esto el cirujano especializado en cáncer de mama Amber Guth de Langore Medical Center en Nueva York mencionó que “ciertamente no hay evidencia de que dormir con el sostén sea útil o perjudicial para la salud”.

Por su parte, el libro “Dressed to Kill” (Vestida para matar) de Sydney Ross Singer y Soma Grismajier investigadores y médicos antropológos incluyen afirmaciones en su libro respecto a quel uso diario de sujetadores durante la noche (al dormir) pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama. Sin embargo, estas aseveraciones no están reafirmadas por la ciencia, según informa The Huffington Post.

Es recomendable que si usan brasier por la noche, este sea sin varillas, recomiendan los expertos.

