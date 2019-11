Carvajal regresa a una convocatoria de la que se cae Pepe

Madrid, 19 sep (EFE).- Dani Carvajal regresa a la convocatoria del Real Madrid para medirse al Deportivo de La Coruña en Riazor y ocupa el hueco que deja en la lista el portugués Pepe, que no viaja por un problema muscular.

Carvajal regresa a una convocatoria tras sufrir una lesión muscular con la selección española que le impidió jugar con el Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Liga y el Basilea en Liga de Campeones.

Pepe arrastra problemas físicos y el técnico Carlo Ancelotti le concede descanso. El portugués se suma en el capítulo de bajas por lesión al alemán Sami Khedira y a Jesé Rodríguez.

La lista de convocados para el encuentro contra el Deportivo la forman: Casillas, Keylor Navas, Pacheco, Carvajal, Arbeloa, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Coentrao, Marcelo, Kroos, Illarramendi, Modric, James, Bale, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema y Chicharito.

Madrid, 19 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respondió a las declaraciones de José Mourinho dejándole un recado al asegurar que entendería que no regresara a la casa blanca porque “no buscó un buen ambiente”.

“No sé si quiere o no volver aquí”, dijo Ancelotti. “Es porque tiene otra opción, es un gran entrenador que puede entrenar en cualquier sitio. No ha buscado un buen ambiente en el Real Madrid, por eso no quiere volver. Es normal”, añadió.

En cuanto a la relación de Mourinho con Cristiano Ronaldo, inexistente según el técnico portugués que hoy sí dejó palabras de elogio a su exjugador, al que recientemente criticó por fallar un penalti en semifinales de Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, Ancelotti aseguró que desconocía la situación.

“No se que tipo de interés hay porque no conozco la relación de Mourinho con Cristiano Ronaldo. No me interesa saberlo, es una relación personal que nada tiene que ver con el Real Madrid”, afirmó.

Madrid, 19 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró en vísperas de la visita a Riazor que, pese al ambiente que se ha generado de juicio continuo a Iker Casillas en el estadio madridista, él “preferiría jugar todos los partidos en el Bernabéu”.

El técnico italiano reconoce que pese a los silbidos que han soportado varios de sus jugadores ante Atlético de Madrid en Liga y Basilea en Liga de Campeones, tiene claro donde jugar. “Yo preferiría jugar todos los partidos en el Bernabéu. De vez en cuando pitan, en el pasado han tenido muchas veces la razón, pero yo prefiero jugar siempre en nuestra casa”, dijo.

Buscando razones al mal comienzo del Real Madrid en Liga, con un solo triunfo y dos derrotas en tres jornadas disputadas, Ancelotti habló de una pretemporada peculiar y dio nombres de jugadores que deben mejorar su estado.

“Hemos tenido una pretemporada extraña con el Mundial, con los jugadores que han llegado bastante tarde no tuvimos mucho tiempo para entrenarnos. Es un problema que están teniendo más equipos y que con tiempo lo vamos a arreglar”, avisó.

“Los partidos nos ayudan a buscar una posición mejor, la condición buena va a ir llegando. Jugadores como Karim o Kroos está bien, necesitamos mejorar la condición de otros como Bale y Modric y lo van a hacer jugando. Es la mejor manera. Espero que estén pronto al cien por cien”, añadió.

Siguiendo con jugadores de su equipo, Ancelotti respondió sobre Asier Illarramendi, al que no está dando minutos pese a la salida de Xabi Alonso y la baja por lesión del alemán Sami Khedira. “A Illarramendi no le falta nada, tengo mucho confianza en él y al final creo que será de ayuda como fue el año pasado”.

Le puede llegar en breve su oportunidad ya que Ancelotti anunció que hará rotaciones esta semana en la que el Real Madrid disputa tres partidos de Liga. “Estamos viendo que hay muchos partidos hasta el 5 de octubre y no ahora, pero podemos hacer rotación con Kroos y Modric”, admitió.

No llegarán en la portería donde pese a su elogios al costarricense Keylor Navas mantiene a Iker Casillas. “El nivel de Keylor Navas es muy bueno y estamos muy contentos con él. Creo que su fichaje fue muy bueno, es un portero de gran calidad pero en este momento juega Iker”.

Respecto a su próximo rival, el Deportivo de la Coruña, Ancelotti advirtió de la intensidad que pondrá en el duelo. “Tenemos que considerar todo del equipo contrario, sobre todo su manera de jugar. Seguramente será un partido en el que el Deportivo va a utilizar mucha intensidad en el juego. Es normal, estamos acostumbrados. Tenemos que saber que no será un partido fácil ante este tipo de equipos a estas altura de temporada”.

Y terminó restando importancia a los seis puntos que distancian al Real Madrid del líder, el Barcelona, después de tres jornadas. “No estamos pensando en esto, sólo en mejorar nuestro nivel físico y táctico. Es nuestra preocupación. Lo hemos hecho muy bien ante basilea no es el momento ahora de preocuparse por la distancia de los rivales”.

“Hay que tener la tranquilidad necesaria porque la temporada es muy larga y estoy seguro de que el Real Madrid va a luchar por todas las competiciones hasta el final. Por eso esta preocupación no la entiendo. Todo el mundo debe tener confianza en este equipo que hace cuatro meses ganó la Copa de Europa y puede ganarla otra vez. Tenemos calidad para hacerlo”, sentenció.