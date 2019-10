Cantante de grupo “lésbico” t.A.T.u. arremete contra homosexuales

Publicidad



































































Yulia Volkova es conocida por formar parte de t.A.T.u., la polémica agrupación “lésbica” de Rusia que adquirió fama en 2002 con su canción All The Things She Said.

Aunque en 2003 fue revelado que ninguna de las dos integrantes del grupo era lesbiana, ambas han sido consideradas importantes voceras de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transgénero (LGBT). Hasta ahora.

Recientemente, Volkova despertó controversia cuando en un programa de televisión reveló que su apoyo a las personas LGBT había decaído. Yulia admitió que no aceptaría a su hijo si este se declarara homosexual.

“Claro que lo condenaría, porque creo que un hombre real debe ser un hombre real […] Dios creó al hombre para procrear, es su naturaleza. El hombre para mí representa apoyo, fuerza… No aceptaré a un hijo gay”. Además, añadió que su postura no va en contra de su trabajo dentro de t.A.T.u., porque las lesbianas son más aceptables que los gays ya que, de acuerdo con ella, las mujeres son “más bellas” que los hombres.

“Dos mujeres juntas”, dijo “No es lo mismo que dos hombres juntos. Me parece que dos mujeres se ven mejor de la mano que dos hombres tomados de la mano o besándose”. Después de estas declaraciones, Volkova quiso aclarar que no es homofóbica: “No estoy en contra de los gay, solo quiero que mi hijo sea un hombre real, no un p*to […] Tengo muchos amigos gay. Creo que ser gay es mejor que ser asesino, ladrón o drogadicto. Si debes elegir una de estas cosas, ser gay es un poco mejor que las demás”.

En la galería encontrarán fotos de Volkova y Lena Katina, su falsa pareja en la agrupación t.A.T.u.

Con información de TheIndependent.co.uk.