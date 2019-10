Ben Affleck tiene prohibido jugar a las cartas

Publicidad



























Además de ser actor, Ben Affleck presume de ser un experto en el juego “blackjack”. Aunque esta condición no le beneficia a la hora de visitar un casino, pues él mismo tiene prohibido el acceso a las mesas de cartas.

En una entrevista con la revista Details, el actor mencionó: “Aprendí el juego durante un tiempo y me convertí en un jugador muy bueno. Esto hizo que algunos casinos me pidieran que no jugara”.

Hace unos meses, Affleck protagonizó un conflicto en Las Vegas, donde diferentes medios estadounidenses publicaron la noticia de que había sido expulsado debido a su estrategia de juego.

“Quiero corregir la impresión de que yo haya hecho algo mal o sea un adicto al juego”, aclaró el actor al mencionar que los empleados no le negaron el acceso al lugar, más bien lo invitaron a dejar la mesa de blackjack para pasar a otro tipo de juegos.

Por otra parte, Ben también criticó la dinámica con la que se manejan los casinos, pues de funcionar correctamente no le pedirían a los buenos jugadores que abandonen sus apuestas.