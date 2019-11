Así reaccionaron los famosos a los resultados del referéndum de Escocia

Publicidad











































#indyref Been up all night watching Scotland make history. A huge turnout, a peaceful democratic process: we should be proud. — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 19, 2014

Thank you Scotland – together we are Great Britain. X — Geri Halliwell (@GeriHalliwell) September 19, 2014

My YES friends, let’s turn our passion towards ensuring the Devo Max promises the Westminster establishment have made to us are delivered — Alan Cumming (@Alancumming) September 19, 2014

I believe it’s only fair that Glasgow should be allowed to leave the union!

#Scotland

#FreeGlasgow — Rob Schneider (@RobSchneider) September 19, 2014

Even if it’s “No,” this would seem to be the start of something. That’s how it seems to me. But I’m a complete outsider. #ScotlandDecides — Mara Wilson (@MaraWritesStuff) September 19, 2014

I love Scots, even the abusive ones who want to do strange things to my bampot. Glad we’re keeping our dysfunctional UK family together. — Piers Morgan (@piersmorgan) September 19, 2014

Feel sad for those who campaigned hard for a yes vote. Hopefully some meaningful change will come of this. It was by no means a landslide. — Simon Pegg (@simonpegg) September 19, 2014

El viernes por la madrugada, Escocia se enteró del resultado de la votación para su independencia del Reino Unido. Con una minúscula diferencia de poco más de 10 por ciento, la mayoría de los escoceses eligieron continuar formando parte de Gran Bretaña.

El 84.6 de los ciudadanos registrados para votar participaron en el ejercicio democrático. El resultado del referéndum fue de 44.7 por ciento por el SÍ y 55.3 por ciento por el NO.

Estas son las reacciones de los famosos al resultado.

JK Rowling, autora de Harry Potter, publicó en su cuenta de Twitter: “Estuve despierta toda la noche viendo cómo Escocia hizo historia. Muchas personas votaron, fue un proceso democrático pacífico: debemos estar orgullosos”.

Geri Halliwell, de las Spice Girls, escribió en Twitter: “Gracias, Escocia. Juntos somos Gran Bretaña”.

Alan Cumming, famoso actor de Broadway, dijo: “Mis amigos que votaron por el SÍ. Movamos nuestra pasión para asegurarnos las promesas fiscales que realizó el establecimiento de Westminster”.

El comediante estadounidense Rob Schneider escribió: “¡Creo que es justo que se permita que Glasgow abandone la Unión! #Escocia #LiberenGlasgow”.

La actriz estadounidense Mara Wilson anunció: “Aunque la respuesta sea ‘No’, este parece ser el inicio de algo. Eso aparenta ser para mí. Pero soy ajena al tema. #EscociaDecide”.

El conductor de televisión, Piers Morgan, dijo: “Amo a los escoceses, incluso a los abusivos que me hacen cosas raras. Me alegra saber que nuestra disfuncional familia de Reino Unido permanecerá junta”.

El actor y guionista de Shaun of the Dead, Simon Pegg, escribió: “Me siento triste por las personas que lucharon por obtener un voto a favor [de la independencia]. Espero que a partir de esto surja un cambio significativo. No hubo una gran diferencia en la elección”.