Angélica Pérez-Litwin, la mujer que invita a las latinas a pensar a lo grande

San Francisco (EE.UU.), 18 sep (EFE).- La psicóloga dominicana Angélica Pérez-Litwin reunirá en octubre a 300 hispanas destacadas en la sede de Google en una conferencia que busca acabar con los estereotipos sobre las latinas e invitarlas a “pensar a lo grande”.

Pérez-Litwin es la creadora de “Latinas Think Big” (Las latinas piensan a lo grande), una plataforma que quiere crear redes de influencia para las hispanas en Estados Unidos e ir más allá de la imagen de mujer sexy que no habla bien inglés con la que generalmente se las asocia en los medios.

“Una de las cosas que les pasa a las latinas en este país es que no tienen redes de influencia”, afirmó en una entrevista con Efe la psicóloga de origen dominicano y nacida en Nueva York, quien cree que el evento en Google contribuirá a cambiar esa situación.

La conferencia, que se celebrará el viernes 3 de octubre, contará con la participación de latinas como Alejandra Ceja, que dirige la iniciativa de la Casa Blanca para la excelencia educativa entre los hispanos; Frances Colón, asesora del Departmento de Estado en temas de Tecnología e Innovación y Eliana Murillo, directora de Márketing Multicultural en Google.

A ellas se sumarán una larga lista de emprendedoras, ejecutivas, profesoras universitarias y artistas.

“Queremos elevar la conversación, cambiar la retórica y la forma en la que la mayoría de los estadounidenses ven a las latinas, pero también la forma en la que las latinas se ven a sí mismas”, explicó Pérez-Litwin.

Mencionó, en ese sentido, que personajes conocidos como Sofía Vergara ayudan a perpetuar la imagen imperante de las latinas.

“Si la imagen de Sofía Vergara se balanceara con otras imágenes fuertes y positivas en la televisión no habría problema, porque la diversidad es importante, pero ese no es el caso, porque no hay más mujeres latinas en la televisión que sean tan poderosas como ella”, aseguró la psicóloga neoyorquina.

“Yo creo que cuando el énfasis es en algunos aspectos de nuestra imagen como mujer y, normalmente, y constantemente, tiende a ser el aspecto sexual, el acento, el aspecto erótico, eso es un problema”, insistió Pérez-Litwin, quien hizo hincapié en la necesidad de “expandir” esa imagen porque “no todas las latinas son así”.

La fundadora de “Latinas Think Big” considera que la socialización que se da a las niñas hispanas muchas veces las limita.

“No estamos acostumbradas a negociar, a pedir más. Nos conformamos muy rápido”, afirmó la psicóloga, quien en tono de broma dijo que cuando una de sus hijas le dijo que quería ser doctora le respondió “me parece muy bien, pero yo lo que quiero es que seas la dueña del hospital”.

Mencionó que comentarios como esos no son más que una invitación a pensar a lo grande.

Destacó también la importancia de que las jóvenes tengan mentoras que las animen a superarse y que se rodeen de mujeres fuertes, que les sirvan de ejemplo e inspiración.

Curiosamente a Pérez-Litwin quien le enseñó a “pensar a lo grande” fue un hombre, su padre.

“Yo crecí con un hombre para el que nada era imposible”, explicó la psicóloga, quien asegura que sus padres, inmigrantes dominicanos, no la dejaban, ni a ella ni a sus otros dos hermanos, ayudar a limpiar la casa para que se concentrasen solo en estudiar.

“No hagan lo que yo hice que dejé la escuela. Por favor sean profesionales”, recuerda que le decía de pequeña su padre.

“Yo crecí pensando que todo lo que hacía tenía que ser lo mejor”, apuntó Pérez-Litwin, quien cursó estudios en las universidades de Columbia y Harvard.

Las mujeres que la rodearon en su niñez en el barrio neoyorquino de Washington Heights, la inspiraron a pelear por los derechos femeninos, porque eran personas con poco poder, víctimas del machismo.

“Yo lo que quiero es que la mujer latina, tanto en Estados Unidos como en nuestros países, tenga opciones y que si quiere ser mamá bien, pero si quiere ser alta ejecutiva de una empresa también pueda hacerlo”, destacó.

Su sueño, dijo, es lograr reunir a 100.000 latinas profesionales y organizar una marcha en la capital estadounidense, para expresar el deseo de “estar mejor representadas en universidades, como profesoras, empresarias, en hospitales”.