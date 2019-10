Samper propone que la Unasur ponga foco en prevenir la criminalidad en la región

Publicidad



Buenos Aires, 18 sep (EFE).- El exmandatario colombiano y nuevo secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, dijo hoy que una de sus propuestas para el bloque es articular políticas para prevenir la criminalidad en la región.

“Los ciudadanos suramericanos se están sintiendo inseguros, están siendo víctimas de amenazas globales, como el narcotráfico y el tráfico de armas, pero también de formas de criminalidad urbana”, afirmó en una rueda de prensa Samper, tras reunirse en Buenos Aires con el canciller argentino, Héctor Timerman.

El expresidente colombiano, que asumió la semana pasada como nuevo secretario general de Unasur, señaló que de las 52 ciudades más inseguras del mundo, hay 30 que son latinoamericana “y en estas ciudades este fenómeno tiene mucho que ver con la desigualdad social”.

Samper afirmó que en la región no existen conflictos étnicos ni religiosos, pero que ese hecho no significa que “a nivel de las ciudades no se presenten conductas delictivas”.

“Tenemos que acabar con el populismo punitivista, que por cualquier conducta hay que meter a la gente a la cárcel. Lo que hay que hacer es volver a las políticas de prevención y de resocialización. Pero sí hay un fenómeno de mayor criminalidad urbana en América Latina que tiene corregirse”, señaló.

Precisó que en Suramérica hay 500 millones de armas ligeras, de las cuales 300 millones están legalizadas.

“O sea, por alguna razón somos una región en la cual la gente se ha venido armando en los últimos diez años”, dijo.

Samper dijo que acordó con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) crear una observatorio de seguridad ciudadana para Unasur, para “tomarle el pulso a este tipo de comportamiento que están creando circunstancias de disrupción social”.

Además de atender al fenómeno de la inseguridad, Samper propone para Unasur una “agenda social” para avanzar en la lucha contra la desigualdad ya que, afirmó, pese a la importante reducción de la pobreza lograda en los últimos años, Suramérica es “la región mas desigual del planeta”.

El triduo de sus propuestas se completa con una agenda económica, para desarrollar políticas de reindustrialización y de incorporación de ciencia y tecnología.

Asimismo propone desarrollar una nueva política externa para Unasur, que incluye dar formalmente al organismo el rol de portavoz de los países de la región ante otros bloques y procesos de integración.

También sugirió que el organismo integrado por las doce naciones suramericanas participe en el proceso de paz colombiano, llevado adelante por el Gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Queremos que Unasur pueda participar en el proceso de paz en Colombia, si así lo considera la mesa de negociación en La Habana”, dijo Samper.

Recordó que de hecho ya hay dos países de Unasur que están participando del proceso, Venezuela y Chile, como acompañantes en las conversaciones en la capital cubana.

Asimismo, Samper, que este miércoles se reunió con la presidenta argentina, Cristina Fernández, ofreció la colaboración de Unasur en el debate que se avecina en el seno de Naciones Unidas para crear un marco legal que regule las reestructuraciones de deuda soberana, decisión adoptada la semana pasada por la Asamblea General de la ONU.

“El mundo está gobernado por unos pocos intereses en materia financiera de lo cual da cuenta este intento por sabotear el proceso de reestructuración de la deuda argentina”, dijo el exmandatario colombiano.

Según Samper, la mayoritaria votación de la Asamblea General de la ONU “representa una clara confirmación de la razón que le asiste a Argentina para poder crear concordatos con sus acreedores” y “demuestra que no están equilibradas las reglas de juego en el mercado financiero internacional”.

“De aquí lo que debe salir es un proyecto de resolución que obligue a los países a aceptar las reestructuraciones de las deudas que de manera soberana hagan otros países”, consideró.

La justicia de EE.UU. ha dado la razón a los fondos de inversión que demandaron a Argentina con el fin de cobrar bonos que quedaron afectados por el cese de pagos declarado por ese país en 2001.

Con vistas al cumplimiento de la sentencia, el juez Thomas Griesa ha bloqueado el pago de vencimientos de bonos argentinos que después del “default” fueron reestructurados con grandes descuentos en su valor, lo que ha puesto en peligro el esquema diseñado por Argentina para resolver en parte aquel cese de pagos millonario.