Alibaba fija el precio de su salida a bolsa en 68 dólares la acción, según diferentes medios

Nueva York, 18 ago (EFE).- El grupo chino Alibaba ha fijado el precio de su salida a bolsa en Wall Street en 68 dólares por acción, en lo más alto del rango que había previsto inicialmente, según publican hoy diferentes medios.

De confirmarse finalmente ese precio, el gigante del comercio chino lograría recaudar con esta colocación unos 21.800 millones de dólares, convirtiéndose en una de las mayores de la historia, según coinciden The New York Times y The Wall Street Journal.

Alibaba todavía no ha remitido a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) el documento en el que fija el precio definitivo antes de empezar a cotizar mañana en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BABA.

La compañía china quedaría así valorada en unos 168.000 millones de dólares, una capitalización bursátil superior a la del gigante estadounidense Amazon, cuyo valor en bolsa se sitúa en torno a los 150.000 millones de dólares.

La Oferta Pública de Venta (OPV) de Alibaba se convierte así en la mayor de la historia de Wall Street, por encima de los 19.650 millones de dólares de Visa, pero por detrás del récord mundial que sigue teniendo Agricultural Bank of China, con 22.100 millones.

Fundado hace 15 años por Jack Ma, el grupo Alibaba opera el portal de comercio electrónico Alibaba.com y un motor de búsqueda para compras por internet, eTao, además de tener su propia tecnología de pagos seguros por internet, Alipay.

La empresa cuenta en la actualidad con unos 279 millones de usuarios activos anuales repartidos en más de 190 países y gestiona al año 14.500 millones de operaciones a través de sus diferentes portales.

Alibaba también controla el portal Taobao.com, especializado en la compraventa de productos entre particulares; Tmall.com, para ventas desde empresas a consumidores, y el portal de la agencia de viajes virtual Byecity.com.