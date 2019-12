Miley Cyrus podría ser arrestada en México

El diputado Francisco Treviño Cabello, por petición de la bancada del Partido Acción Nacional, exigó a la Secretaría de Gobernación aplicar lo establecido en la Ley de Uso de la Bandera Nacional a la cantante Miley Cyrus por profanar la bandera durante el concierto que ofreció el pasado martes en Monterrey, México.

“La Secretaría de Gobernación debe sancionar a la cantantepor profanar la bandera, como lo señala el artículo 32 de la. En un segundo exhorto pedimos que vigilen el resto de los conciertos, que se van a dar en nuestro país, a fin de que ya no se profane la bandera., es un atentado contra el patriotismo y contra la nación que no debe quedar impune y no nos debemos hacer de la vista gorda. Nosotros le exigimos al secretario de Gobernación a que actúe y aplique la ley”, enfatizó el legislador panista

De considerarse lo propuesto por el diputado, Miley Cyrus podría ser acreedora a una multa de hasta doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas.

Esta no es la primera vez que Miley baila con un estandarte nacional, durante su presentación en Puerto Rico, desató polémica al contonearse con la bandera de aquel país, aunque esta vez en Monterrey pidió al público evitar malas críticas.