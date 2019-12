Fotos: Thalía confiesa la verdad sobre sus costillas

Publicidad













Mucho se ha dicho sobre la cantante Thalía y su figura, pues desde que saltó a la fama, se ha dicho que la transformación de su figura se le debe a que se quitó parte de las costillas, con el fin de verse más delgada y presumir una cintura totalmente diminuta.

Hace unos días, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un video donde dejaba ver sus supuestas costillas en un frasco, y es que la cantante de 43 años reveló que este rumor la ha perseguido durante muchos años: “Es muy divertido, porque es un mito, una leyenda urbana que está alrededor de mí desde 1989 que saqué mi primer disco como solista”.

La cantante señaló que esto es falso y que su cuerpo se lo debe a la dieta balanceada que sigue y las arduas rutinas de ejercicio, las cuales comparte en sus redes sociales frecuentemente.

“Qué si me saqué las costilla, si es o no, es una intriga que la gente tiene. Yo aproveché unos comentarios que se hicieron en la televisión de Filipinas y le tomé una foto de unas costillas a la barbacoa que me había comido y estaban deliciosas. Se me ocurrió ponerlas en un frasco, echarle agüita y reírme de esto”, aclaró la intérprete dejando claro que jamás se ha sacado las costillas y que todo es mentira.

